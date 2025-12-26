€ 5.0890
Remediul banal din bucătărie care te ajută după o masă copioasă de Crăciun: Toată lumea îl are
Data publicării: 00:11 26 Dec 2025

Remediul banal din bucătărie care te ajută după o masă copioasă de Crăciun: Toată lumea îl are
Autor: Irina Constantin

bicarbonat foto Freepik
 

Sigur și tu ai în bucătărie acest remediu, care are multiple proprietăți benefice pentru organism.

Mesele de Crăciun se lasă cu multe apeluri la urgențe. În fiecare an, raportul 112 o confirmă. Românii iau cu asalt camera de gardă pentru probleme gastrointestinale în urma meselor de Crăciun. De cele mai multe ori, problema nu e ce au mâncat, ci cât. Abundența în ziua de Crăciun duce la probleme pentru mulți români care nu au, să o spunem drept, limită. 

Cum majoritatea farmaciilor sunt închise în ziua de Crăciun, românii ajung, în număr mare, la spital, chiar și pentru o pastiluță. 

Dar, în bucătărie, în zona de condimente, aproape toți avem celebrul bicarbonat, care face minuni pentru stomac. 

Bicarbonatul ajută nu doar la curățarea casei, ci reprezintă și un remediu bun care calmează arsurile gastrice. Pentru a ameliora arsurilor la stomac, rețeta e foarte simplă: pune o linguriță de bicarbonat într-un pahar cu apă. 

bicarbonat
dureri stomac remediu
