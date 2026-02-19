€ 5.0956
Documentul oficial care confirmă tensiunile SUA-Europa. Nicușor Dan: Nimeni n-a mai ridicat subiectul acesta
Data actualizării: 23:41 19 Feb 2026 | Data publicării: 23:31 19 Feb 2026

Documentul oficial care confirmă tensiunile SUA-Europa. Nicușor Dan: Nimeni n-a mai ridicat subiectul acesta
Autor: Iulia Horovei

Nicușor Dan, președintele României. Foto: Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, în care alegerile prezidențiale din 2024 din România figurează ca exemplu de interferență a UE în procesele electorale ale statelor membre.

Președintele Nicușor Dan a făcut o serie de precizări privind raportul publicat, la începutul acestei luni, de către Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din SUA. În acest document, americanii acuză Comisia Europeană de interferențe în alegerile naționale ale statelor membre ale UE, inclusiv în România.

Nicușor Dan a spus că documentul publicat de americani arată o tensiune între SUA și Europa, dar legitimitatea sa nu mai este pusă la îndoială de către administrația de la Washington.

Nicușor Dan, despre raportul americanilor: „E o tensiune între SUA și Europa. Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”

„Suntem aici la Washington, am vorbit chiar mai devreme cu domnul ambasador, care îi însoțește pe toți oficialii români la diferite întâlniri, la diferite niveluri cu structurile administrației americane. Nimeni n-a mai ridicat subiectul acesta.

Raportul acela nu e vreo luptă între Statele Unite și România, ci e o tensiune între SUA și Europa pe reglementarea giganților din zona de rețele sociale. E o tensiune, iar România a fost dată ca exemplu. Dar problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”, a declarat președintele Nicușor Dan, care a participat, joi, 19 februarie, la Consiliul pentru Pace.

Alegerile prezidențiale 2024 din România, menționate în raportul SUA

În raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA se arată că, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Țările de Jos, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024. Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate în mod regulat pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE.

Potrivit raportului, cele mai agresive măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de candidatul populist independent, puțin cunoscut, Călin Georgescu. Decizia a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că „nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi” care să susțină afirmația-cheie a autorităților române privind o interferență rusă, potrivit Agerpres.

Citește și: Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători

