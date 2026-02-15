€ 5.0943
Data actualizării: 17:21 15 Feb 2026 | Data publicării: 17:18 15 Feb 2026

Ponta a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat că va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan in belgia Foto: Presidency.ro

Victor Ponta a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare, la Washington, la prima reuniune a Consiliului Păcii.

„Președintele Nicusor Dan a luat decizia corectă! Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”, a scris Victor Ponta pe Facebook.
 

România va avea calitate de observator

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, participarea sa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând astfel invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

„România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii. România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicală de urgență”, a transmis președintele Nicușor Dan, într-un mesaj postat duminică pe Facebook.

Președintele declara joi, 12 februarie, că România poartă discuții cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie.

„Suntem încă în discuții cu partea americană și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul acesta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică, care este formatul discuției și eventualii observatori - care este rolul lor în această ședință? În funcție de răspunsul părții americane, decidem dacă să mergem sau să nu mergem”, a explicat președintele, înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European care are loc în Belgia, la Castelul Alden-Biesen.

Nicușor Dan a menționat că România poartă discuții și cu alte state europene pe acest subiect și a estimat că decizia va fi luată în cursul acestei săptămâni.

