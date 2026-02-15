€ 5.0943
DCNews Sanatate Vaccinarea, între mit și realitate. Epidemiologul Emilian Popovici explică ce se întâmpla pe vremuri
Data actualizării: 18:29 15 Feb 2026 | Data publicării: 18:27 15 Feb 2026

EXCLUSIV Vaccinarea, între mit și realitate. Epidemiologul Emilian Popovici explică ce se întâmpla pe vremuri
Autor: Anca Murgoci

emilian popovici Emilian Popovici

Medicul și epidemiologul Emilian Popovici atrage atenția asupra diferenței majore dintre suferința provocată de gripă și disconfortul minor al unei înțepături.

Prof. dr. Emilian Popovici a zis că experiența directă a bolii ar trebui să fie un argument puternic în favoarea vaccinării.

Potrivit specialistului, cei care au trecut cel puțin o dată printr-un episod de gripă știu că manifestările pot fi severe și greu de suportat, incomparabile cu teama sau disconfortul asociat vaccinării. 


„Experiența adultului ar trebui să încline balanța spre vaccinare, pentru că noi toți am fost vaccinați. Și uitați-vă la noi”, a declarat Emilian Popovici. El a explicat că, în trecut, vaccinarea în masă era o practică obișnuită, fără dezbateri ample sau reticență. Cadrele medicale veneau în școli, elevii erau vaccinați în mod organizat, iar cazurile de reacții adverse grave erau extrem de rare.


Medicul a precizat că faptul că el nu a întâlnit personal cazuri grave nu înseamnă că acestea nu au existat, ci că au fost atât de rare încât nu pot pune sub semnul întrebării beneficiile generale ale vaccinării: „În orice demers uman, nimic nu este perfect. Nici omul, nici creația lui, nici vaccinurile nu sunt perfecte”.

Cum se făcea vaccinarea pe vremuri

„Experiența adultului ar trebui să încline balanța spre vaccinare, pentru că noi toți am fost vaccinați. Și uitați-vă la noi. Eu, de exemplu, în sutele sau miile de conferințe pe care le-am susținut, am întrebat: Aveți vreunul dintre voi o cunoștință care să fi avut o reacție adversă gravă?

Noi eram vaccinați în masă. Nu ne întreba nimeni nimic, nici părinții noștri nu erau întrebați. Veneau cadrele medicale îmbrăcate în halate, ne aliniau în clasă, stăteam unul lângă altul, făceam vaccinul și atât. Eu nu am auzit de vreun caz de reacție adversă. Asta nu înseamnă că nu au existat, dar au fost atât de rare încât ajungem din nou la ideea că, în orice demers uman, nimic nu este perfect. Nici omul, nici creația lui, nici vaccinurile nu sunt perfecte. În orice acțiune trebuie să cântărim avantajele și dezavantajele. Dacă avantajele sunt net superioare, considerăm că este un demers bun și îl urmăm. Dacă dezavantajele ar fi majoritare, l-am respinge. Iar dacă există un echilibru relativ, atunci facem o analiză mai profundă”, a zis prof. dr. Emilian Popovici la emisiunea AntiMit de la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ai mai mult de 24 de ani și ți-ai făcut, în copilărie, vaccinurile? Iată ce trebuie să știi! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vaccinare
emilian popovici
Comentarii

