Ai mai mult de 24 de ani și ți-ai făcut, în copilărie, vaccinurile? Iată ce trebuie să știi!
Data publicării: 19:53 11 Feb 2026

EXCLUSIV Ai mai mult de 24 de ani și ți-ai făcut, în copilărie, vaccinurile? Iată ce trebuie să știi!
Autor: Anca Murgoci

oameni pexels-dbaler-30112587 oameni / Fotografie de la Deane Bayas: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/festival-de-muzica-in-aer-liber-cu-spectacol-live-pe-scena-30112587/

Ai mai mult de 24 de ani și ți-ai făcut, în copilărie, vaccinurile? Iată ce trebuie să știi!

Vaccinarea „copilăriei” nu se oprește la 14 ani, însă puțini adulți știu acest lucru. Epidemiologul Emilian Popovici atrage atenția că una dintre marile probleme ale sistemului este lipsa de informare privind dozele de rapel necesare la vârsta adultă.


Ultima vaccinare pentru difterie și tetanos se face la 14 ani

La 24 de ani ar trebui administrată o doză de rapel, însă procentul celor care respectă această recomandare este foarte scăzut. Emilian Popovici a zis că nu este vorba despre reluarea întregii scheme de vaccinare din copilărie, ci doar despre administrarea unor rapeluri. 

Difteria este o boală gravă cauzată de bacteria Corynebacterium diphtheriae (în unele cazuri și de Corynebacterium ulcerans) care colonizează mucoasa gâtului și a căilor respiratorii superioare și care poate produce o toxină ce afectează alte organe.

Afecțiunea cunoscută cu numele de tetanos este o infecție cauzată de bacteria Clostridium tetani. Când această bacterie ajunge în organism, produce o toxină care provoacă contracții musculare dureroase. Unii pacienți se pot confrunta cu blocarea mușchilor gâtului și maxilarului, ceea ce face dificilă deschiderea gurii sau înghițirea.

„La adulți, însă, cred că avem o altă problemă, mai mare, lipsa de informare în privința dozelor de rapel care trebuie făcute după vaccinările din copilărie. Dacă am întreba populația adultă, probabil sub 10% știu că trebuie să își facă rapeluri, de exemplu pentru tetanos sau difterie.


Ultima vaccinare pentru aceste boli se face la 14 ani. La 24 de ani ar trebui făcută o revaccinare pentru difterie și tetanos. Procentul adulților care își fac aceste rapeluri este foarte mic.


Nu vorbesc despre vaccinul polio, care necesită revaccinare doar dacă mergi în zone unde virusul mai circulă, precum Afganistan sau Pakistan. Vorbesc despre tetanos și difterie, două exemple foarte clare. Așadar, informarea încă lipsește. Lipsește atât pentru părinți, care, neavând suficiente informații, refuză într-un procent semnificativ vaccinarea copiilor, cât și pentru populația adultă, unde aproape că nu există conștientizare privind necesitatea revaccinării. Adulții nu trebuie să reia schema completă de vaccinare, ci doar să facă rapelurile. Aceste revaccinări ar trebui efectuate la fiecare zece ani pentru a menține imunitatea dobândită în copilărie”, a zis Emilian Popovici la AntiMit.

vaccinare
difterie
vaccin
tetanos
