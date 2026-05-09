DCNews Sanatate Bine ați revenit în „pandemie": Marile conspirații care au inundat spațiul online odată cu hantavirusul, care reamintesc de panica din debutul pandemiei de COVID-19
Data publicării: 09 Mai 2026

Bine ați revenit în „pandemie”: Marile conspirații care au inundat spațiul online odată cu hantavirusul, care reamintesc de panica din debutul pandemiei de COVID-19
Autor: Darius Mureșan

long-covid-plamani_78820000 Foto: Pexels

Deși autoritățile sanitare și OMS dau asigurări că focarul de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius este un eveniment izolat și sub control, mediul online a fost inundat de un val de dezinformări care copiază fidel scenariile panicii din debutul pandemiei de COVID-19.

Apariția celor opt cazuri de hantavirus la bordul navei de lux a declanșat o adevărată „infodemie”. Experții avertizează că asistăm la o reciclare a teoriilor conspirației, adaptate de data aceasta unui virus care, deși are o rată de mortalitate mult mai mare (până la 50%), este mult mai puțin contagios și mult mai bine cunoscut de comunitatea științifică decât era SARS-CoV-2 în 2020.

Cei de la El Pais au făcut un „top” al acestor dezinformări.

„Noua Ordine Mondială” și „Planul de îmbogățire” 

La fel ca în urmă cu șase ani, postările virale susțin că focarul nu este un accident biologic, contact cu rozătoare, ci un experiment de laborator orchestrat de „elitele globale”. Narațiunea susține că urgența sanitară este fabricată pentru a permite industriei farmaceutice să profite de pe urma unor noi vaccinuri, deși, în realitate, pentru hantavirus nu există nici în prezent un vaccin aprobat sau un tratament specific.

Mitul tratamentelor miraculoase: Ivermectina și Zincul 

Rețelele sociale au readus în prim-plan „remediile” controversate din perioada 2020-2021. Figuri publice și utilizatori anonimi promovează din nou ivermectina, vitamina D și zincul ca soluții salvatoare împotriva hantavirusului. Autoritățile medicale (EMA și FDA) au fost nevoite să intervină cu precizări, amintind că nu există nicio dovadă științifică pentru eficacitatea acestora și că asistența pentru hantavirus rămâne pur paliativă, oxigen și terapie intensivă.

Teama de „Marea Pandemie 2.0” 

Zvonurile privind o răspândire globală iminentă sunt demontate de epidemiologi prin cifre. Spre deosebire de coronavirus, hantavirusul se transmite extrem de greu de la om la om. Rezervorul principal este un tip specific de șoarece care nu este prezent în Europa, iar cazurile de pe navă sunt considerate rezultatul unei expuneri locale, cel mai probabil la țărm, înainte de îmbarcare, nu începutul unei catastrofe mondiale.

