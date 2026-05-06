DCNews Stiri Actul medical în clinicile private nu constituie activitate economică, a decis ÎCCJ
Data actualizării: 14:32 06 Mai 2026 | Data publicării: 14:32 06 Mai 2026

Actul medical în clinicile private nu constituie activitate economică, a decis ÎCCJ
Autor: Irina Constantin

doctor-checking-x-ray-results_47974800 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @rawpixel.com

ÎCCJ a luat o decizie importantă pentru medici, în contextul articolului 456 din Codul Fiscal.

ÎCCJ a decis, în 4 mai 2026: 

”Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 819/103/2023, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, noţiunea de „activitate economică” din cuprinsul sintagmei „cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice” nu se referă la toate activităţile prestate de unităţile sanitare private, ci vizează alte activităţi decât furnizarea de servicii medicale către populaţie.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă”. 

