Trump califică războiul împotriva Iranului drept o "mică încăierare"

Preşedintele american Donald Trump a încercat marţi, din nou, să minimizeze amploarea războiului împotriva Iranului, descriind conflictul drept o "mică încăierare", relatează AFP.
"Suntem într-o mică încăierare militară. O numesc 'încăierare' pentru că Iranul nu are nicio şansă", a spus preşedintele SUA la Casa Albă în timpul unui eveniment axat pe exerciţiile fizice în şcoli.
Liderul republican se laudă în mod regulat cu ceea ce consideră a fi succesele spectaculoase ale Operaţiunii 'Epic Fury' împotriva Iranului, despre a cărui marină susţine că a fost "anihilată", şi a vorbit deschis despre un "război" în mai multe rânduri.
Dar foloseşte, de asemenea, foarte des un vocabular care tinde să minimizeze acest conflict, care este nepopular în rândul americanilor.
Luni, l-a numit un "mini-război".
Preşedintele SUA a descris, de asemenea, conflictul drept o "mică excursie".
de Val Vâlcu