Trump califică războiul împotriva Iranului drept o "mică încăierare"

"Suntem într-o mică încăierare militară. O numesc 'încăierare' pentru că Iranul nu are nicio şansă", a spus preşedintele SUA la Casa Albă în timpul unui eveniment axat pe exerciţiile fizice în şcoli.

Referiri la operațiunea militară

Liderul republican se laudă în mod regulat cu ceea ce consideră a fi succesele spectaculoase ale Operaţiunii 'Epic Fury' împotriva Iranului, despre a cărui marină susţine că a fost "anihilată", şi a vorbit deschis despre un "război" în mai multe rânduri.

Dar foloseşte, de asemenea, foarte des un vocabular care tinde să minimizeze acest conflict, care este nepopular în rândul americanilor.

Luni, l-a numit un "mini-război".

Preşedintele SUA a descris, de asemenea, conflictul drept o "mică excursie".