PNL a decis să nu mai facă alianţă cu PSD. Votul pe propunerea lui Bolojan, confirmat de Gheorghe Falcă

În şedinţa liderilor PNL, convocată după ce moţiunea de cenzură a trecut de votul Parlamentului, a fost votată rezoluţia propusă de Ilie Bolojan, conform căreia PNL nu va mai face alianţă cu PSD. Asta înseamnă că şansele coaliţiei PNL-PSD-USR-UDMR de a mai funcţiona după acest moment sunt, practic, nule.

"Am salutat decizia colegilor de a ne menţine punctul de vedere pe care l-am emis în urmă cu trei săptămâni, l-am întărit acum o săptămână, adică PNL nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, lucru care, să spunem, este o decizie finală Noi am luat astăzi o decizie că nu vom lua parte la o guvernare cu PSD. Suntem într-o dezbatere, unde domnul preşedinte a prezentat o rezoluţie cu mult mai multe lucruri pentru ceea ce înseamnă , pentru că ne interesează foarte mult să rămânem acelaşi partid serios, să avem un preşedinte serios, o încredere în rândul populaţiei şi eu cred că România are nevoie de astfel de partide care-şi respectă cuvântul şi de lideri puternici", a afirmat Gheorghe Falcă la Parlament, unde se află în desfăşurare BPN al PNL.

Dacă PNL intră în opoziţie şi exclude orice colaborare cu PSD, "este responsabilitatea celor care au astăzi o majoritate", potrivit acestuia.

"Sunt sigur că atunci când vor merge la preşedintele României, au soluţia", a spus Falcă.

El a reiterat că aşteaptă o soluţie de la noua majoritate din Parlament, "pentru că aşa este matematica politică".

"Noi am fost un partid corect, ne-am asumat acum 10 luni responsabilitatea funcţiei de prim-ministru, când nimeni în România nu dorea această funcţie, am aprobat un program de guvernare pe care l-am respectat şi am primit o moţiune de cenzură. (...) Există, în acest moment, o majoritate în Parlament, de abia aştept să-i văd de mână pe domnul Grindeanu şi pe domnul Simion, fiecare cu politicile naţional-extremiste, şi să dea o soluţie pentru România, pentru că aşa este matematica politică", a mai afirmat Falcă.

Nicuşor Dan anunţă că noul guvern va fi tot pro-occidental

Tot marţi seară, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că viitorul Guvern va avea la bază tot o coaliţie pro-europeană şi a spus şi că va chema liderii partidelor din coaliţia de până acum la consultări informale.

"Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale.

Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern.

Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.

Cu calm vom trece prin asta“, a spus Nicușor Dan, marți.