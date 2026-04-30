Război total în teritoriu PSD - PNL. Revocarea unui șef din Argeș, blocată

Consilierii judeţeni aleşi pe lista PSD în Argeş au votat contra revocării din funcţie a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, Marius Nicolaescu. El a fost trimis în judecată pentru corupţie într-un dosar instrumentat de DNA. Demersul cu privire la revocare a fost iniţiat de PNL, alături de consilieri de la alte partide, liberalii anunţând că nu renunţă la ideea revocării.

Proiect de revocare, respins la vot

Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Argeş ce viza revocarea vicepreşedintelui Marius Nicolaescu, deferit justiţiei într-un dosar de corupţie, a fost respins cu 13 voturi contra şi 11 voturi "pentru". PSD a votat pentru menţinerea lui Nicolaescu în funcţia de conducere.

PNL Argeș acuză PSD de protejarea unui vicepreședinte cu probleme penale

"În loc să transmită un semnal minim de responsabilitate, decenţă şi respect faţă de argeşeni, PSD Argeş a ales să îşi apere omul de partid şi să transforme Consiliul Judeţean într-un scut politic pentru un vicepreşedinte cu grave probleme penale. (...) Majoritatea PSD a demonstrat însă că, pentru ei, interesul de partid este mai presus de interesul public. Au respins revocarea lui Marius Nicolaescu şi au ales să ignore semnalul de integritate pe care orice administraţie responsabilă ar fi trebuit să îl dea. PNL Argeş consideră că această decizie ridică serioase semne de întrebare privind modul în care sunt cheltuiţi banii judeţului. Argeşenii ajung să plătească salariul unui vicepreşedinte trimis în judecată, salariile aparatului juridic al instituţiei şi, suplimentar, onorarii pentru avocaţi externi. Aceasta nu este administraţie responsabilă. Este protecţie politică plătită din bani publici", conform PNL Argeş.



De asemenea, PNL condamnă că, în aceeaşi şedinţă, PSD a votat "angajarea de avocaţi externi pentru reprezentarea Consiliului Judeţean Argeş în dosarul de corupţie în care este implicat vicepreşedintele Nicolaescu", deşi CJ are deja consilieri juridici plătiţi de instituţie.

„Spectacol politic" la votul pentru menţinerea în funcţie a lui Marius Nicolaescu

"Spectacolul creat în jurul votului, cu aplauze şi susţinere demonstrativă pentru menţinerea în funcţie a lui Marius Nicolaescu, arată cât de departe a ajuns PSD Argeş în apărarea propriilor oameni, indiferent de prejudiciul de imagine adus judeţului. PNL Argeş afirmă ferm că instituţiile publice nu trebuie transformate în refugii pentru politicieni cu probleme penale. Consiliul Judeţean Argeş nu este proprietatea PSD şi nu trebuie folosit pentru apărarea intereselor de partid", evidențiază PNL Argeş, afirmând că va continua să solicite respectarea principiilor de integritate în administraţia judeţeană.

Inițiativa de revocare a lui Marius Nicolaescu din funcţia de vicepreşedinte al CJ Argeş a fost iniţiat de 8 consilieri judeţeni ai PNL Argeş, împreună cu 2 consilieri USR, un consilier reprezentând Forţa Dreptei şi un consilier judeţean al AUR.

DNA trimite în judecată mai mulți oficiali din Argeș, inclusiv conducerea DGASPC și un vicepreședinte CJ, pentru fapte de corupție și abuz în serviciu

Direcţia Naţională Anticorupţie a informat, în prima parte a lui aprilie, că procurori ai Serviciului Teritorial Piteşti al instituţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a directorului general al DGASPC Argeş, Tatiana Eftimie, a adjunctului Adela Gogoaşe şi a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Argeş Marius-Florinel Nicolaescu pentru utilizarea de informaţii nedestinate publicităţii sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Conform procurorilor DNA, Tatiana Eftimie este acuzată şi de abuz în serviciu. Ceilalţi doi de complicitate la această infracţiune.

Totodată, au fost trimişi în judecată Adrian Neagu, la data faptelor arhitect şef al oraşului Ştefăneşti şi membru al comisiei de recepţie, pentru fals intelectual în formă continuată şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată, administratorul societăţii S.C. BEST OIL SORAMA S.R.L. pentru complicitate la abuz în serviciu şi soţia arhitectului şef, reprezentantă a altei societăţi comerciale, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, toţi trei în stare de libertate.

Ce arată rechizitoriul procurorilor

Conform rechizitoriului procurorilor, începând cu ianuarie 2023, în contextul realizării proiectelor "Locuinţe protejate - siguranţă şi îngrijire Argeş" şi "Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi", care vizau achiziţia, de către DGASPC Argeş, a cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile, Eftime, Nicolaescu şi Gogoaşe ar fi comunicat administratorului SC BEST OIL SORAMA SRL, mai multe informaţii nedestinate publicităţii obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi ce vizau specificaţiile tehnice ale viitoarelor imobile care urmau să fie achiziţionate, preţul care va fi dat pentru fiecare imobil, perioada de timp în care urmau să fie făcute achiziţiile, respectiv în cursul lui 2023, dar şi modalitatea de achiziţie.

Înțelegere între un administrator și funcționari publici, evidențiază procurorii

Astfel, arată procurorii, între administratorul firmei respective, pe de o parte, şi cei trei funcţionari publici menţionaţi, pe de altă parte, ar fi intervenit o "înţelegere", potrivit căreia administratorul urma să realizeze 5 case de locuit, în oraşul Ştefăneşti, potrivit specificaţiilor primite de la ultimii trei, case ce urmau să fie achiziţionate de către DGASPC Argeş în cursul lui 2023 la preţul de 140.000 euro pentru fiecare imobil.