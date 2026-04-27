PSD și AUR depun o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Update: George Simion, precizări

Update: George Simion a anunțat la rândul său că AUR va depune în cel mai scurt timp o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Vom iniția, alături de celelalte partide care semnează moțiunea de cenzură, și aici mă refer la toate formațiunile și la toți parlamentarii interesați. În momentul în care vom avea strânse minimum 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă.

Dacă totul merge conform planului stabilit, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan, un Guvern care în mod evident nu mai are susținere parlamentar”, a declarat Simion.

Știrea inițială:

Marian Neacșu și Petrișor Peiu au anunțat, luni dimineață, redactarea unei moțiuni ce cenzură comune a PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuţii cu conducerile partidelor s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicată probabil în cursul acestei zile de către preşedinţii de partide. Aşa după cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Politic Naţional în care se va lua decizia finală“, a spus Neacşu, la Palatul Parlamentului.

Foto: Captură Facebook

Ambii au precizat că nu s-a discutat până la acest moment formarea unei coaliții între cele două partide și nicii liderii formațiunilor, George Simion și Sorin Grindeanu, nu au discutat acest aspect.

Petrișor Peiu a precizat că obiectivul politic al AUR este de a se ajunge la alegeri anticipate. Dacă nu se va ajunge la acest lucru, AUR își propune să rămână în opoziție până la alegerile la termen. Orice altă decizie politică trebuie luată în forurile de conducere ale partidelor, a mai precizat reprezentantul AUR.

La rândul său, întrebat despre o viitoare colaborare între PSD și AUR, Marian Neacșu a precizat că „orice drum începe cu primul pas“.

