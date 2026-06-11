Cine poate cumpăra acțiuni la SpaceX? Oportunitatea lansată de Elon Musk - Agerpres

Pentru prima dată, investitorii vor putea cumpăra și vinde acțiuni ale companiei SpaceX, cu sediul în Texas, care își propune să colonizeze planeta Marte și să amplaseze centre de date pentru inteligență artificială în spațiu.

Este vorba despre cea mai mare ofertă publică de acțiuni din istorie, iar SpaceX ar putea intra direct în top 10 cele mai valoroase companii listate din Statele Unite. Un procent mai mare decât de obicei din acțiuni va fi disponibil investitorilor individuali, însă dimensiunea uriașă a operațiunii înseamnă că și numeroase fonduri de investiții vor deveni acționari, potrivit BBC.

Așadar, ce cumpără de fapt investitorii și care sunt riscurile? Ce se întâmplă cu SpaceX?

În prezent, SpaceX este deținută de Elon Musk și de alți investitori privați, însă compania lansează acum o ofertă publică inițială (IPO).

Începând de vineri, milioane de noi acțiuni vor începe să fie tranzacționate la bursă.

Prin această ofertă, SpaceX urmărește să atragă cel puțin 75 de miliarde de dolari și oferă investitorilor posibilitatea de a participa la dezvoltarea unei companii care activează în domenii precum explorarea spațială, comunicațiile prin satelit, rețeaua socială X și controversata platformă de inteligență artificială Grok.

SpaceX este separată de Tesla, compania de automobile electrice care l-a făcut celebru pe Musk, deși există speculații că cele două ar putea fuziona anul viitor.

Banii obținuți prin vânzarea acțiunilor ar urma să fie folosiți atât pentru extinderea activităților actuale, cât și pentru proiecte futuriste precum exploatarea minereurilor de pe asteroizi, colonizarea planetei Marte și construirea unor centre de date AI în spațiu.

În documentul de prezentare adresat investitorilor, compania susține că omenirea trebuie să evite „aceeași soartă ca dinozaurii” și să se pregătească pentru o „eră a abundenței” bazată pe expansiunea în spațiu, astfel încât „lumina conștiinței” să nu depindă de o singură planetă.

Mulți experți privesc cu scepticism aceste planuri, însă susținătorii lui Musk amintesc că antreprenorul a reușit de multe ori să îi contrazică pe cei care îi contestau viziunile.

Dacă oferta va avea succes, averea lui Elon Musk ar putea ajunge la nivelul de un trilion de dolari.

Poate cumpăra oricine acțiuni?

Acțiunile SpaceX vor fi listate pe Nasdaq, bursa americană dedicată în special companiilor tehnologice.

Marile instituții financiare internaționale sunt așteptate să cumpere pachete importante, însă și investitorii individuali, inclusiv cei din Marea Britanie și alte țări, vor putea solicita achiziționarea de acțiuni prin intermediul unor platforme și brokeri autorizați.

Sunt disponibile peste 550 de milioane de acțiuni, iar SpaceX speră să le vândă la prețul de 135 de dolari pe acțiune.

Investitorii trebuie să decidă dacă acest preț reflectă valoarea reală a companiei. După debutul la bursă, prețul poate crește sau scădea rapid, în funcție de percepția pieței.

Chiar și cei care nu cumpără direct acțiuni SpaceX ar putea avea o expunere indirectă, dacă fondurile lor de pensii sau investiții achiziționează titluri ale companiei. Astfel, milioane de persoane ar putea fi afectate, măcar într-o mică măsură, de evoluția SpaceX.

Compania este evaluată la aproximativ 1,75 trilioane de dolari, o valoare mai mare decât cea a unor rivali precum Anthropic sau OpenAI, dar încă sub giganții tehnologici precum Google, Apple, Microsoft și Amazon.

Se pot îmbogăți investitorii?

Nimeni nu poate spune cu certitudine dacă acțiunile vor crește sau vor scădea după listare.

De-a lungul timpului, Musk a trecut peste lansări eșuate de rachete, probleme de producție și controverse politice. Totuși, cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale este extrem de costisitoare și plină de incertitudini, iar numeroși analiști avertizează că evaluările din sector ar putea fi deja supraevaluate.

Anul trecut, SpaceX a înregistrat venituri de 18,6 miliarde de dolari, însă a raportat o pierdere netă de 4,9 miliarde de dolari.

Mai mult, chiar prospectul ofertei menționează că firma are „un istoric de pierderi nete” și că este posibil să nu ajungă profitabilă nici în viitor.

Unii analiști consideră că numărul mare de proiecte și domenii în care activează SpaceX reprezintă un avantaj. Alții susțin că evaluarea uriașă este, în mare măsură, un pariu pe capacitatea lui Elon Musk de a transforma în realitate obiective extrem de ambițioase.

Pentru a justifica valoarea de piață actuală, compania va trebui să își crească veniturile într-un ritm spectaculos în următorii ani.

Vor avea acționarii un cuvânt de spus?

Chiar și după listare, Elon Musk va controla peste 80% din drepturile de vot ale companiei, doar puțin mai puțin decât în prezent.

Acest lucru înseamnă că va continua să decidă direcția strategică a SpaceX și cine conduce compania.

Situația a stârnit controverse, având în vedere stilul său imprevizibil de management și numeroasele afaceri pe care le coordonează simultan. Cu toate acestea, pentru mulți investitori, tocmai reputația și personalitatea lui Musk reprezintă unul dintre principalele motive pentru care sunt interesați de această ofertă.

De altfel, mai mulți observatori au remarcat că succesul IPO-ului se bazează într-o mare măsură pe imaginea lui Elon Musk, poate chiar mai mult decât pe rezultatele financiare actuale ale companiei.