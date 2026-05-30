O explozie devastatoare poate curma visul lui Trump de a ajunge pe Lună. Trump e la mâna lui Elon Musk

Una dintre rachetele pe care NASA se baza pentru a ajunge pe Lună a explodat joi seară pe rampa de lansare, un regres uriaș pentru Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos, în contextul în care aceasta își propune să concureze SpaceX a lui Elon Musk și să construiască o rachetă capabilă să transporte mărfuri și oameni pe orbită și dincolo de ea.

Explozia de la Cape Canaveral și daunele provocate la singura rampă de lansare a companiei vor necesita, cel mai probabil, luni de reparații. Blue Origin era programată să lanseze o misiune lunară cheie cu racheta sa New Glenn în acest an, misiune care acum va fi aproape sigur amânată.

NASA încearcă să construiască o bază lunară conform calendarului accelerat al lui Trump și să devanseze China în cursa către Lună, iar acest regres ar putea submina acest efort.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a ajuns de urgență la Cape Canaveral pentru a face joncțiunea cu echipele de la fața locului, anunță NASA.

„Zborul spațial nu are milă, iar dezvoltarea unei noi capabilități de lansare pentru încărcături grele este extraordinar de dificilă”, a declarat Isaacman într-o postare pe X, citat de Politico. „Vom colabora cu partenerii noștri pentru a sprijini o investigație amănunțită a acestei anomalii, pentru a evalua impactul pe termen scurt asupra misiunii și pentru a reveni la programul de lansare al rachetelor.”

Cu Blue Origin practic scoasă din joc pentru o perioadă lungă de timp, NASA va trebui să se bazeze pe SpaceX. Compania lui Musk a reușit într-un final o lansare de succes a noii sale mega-rachete Starship, săptămâna trecută.

Totuși, și aceasta a avuto serie de eșecuri și mai e un drum lung de parcurs înainte de a putea îndeplini obiectivele selenare ale NASA.

NASA se bazează pe companii private precum Blue Origin și SpaceX pentru a dezvolta tehnologia necesară misiunii, spre deosebire de epocile anterioare, când NASA însăși se ocupa de partea de inginerie și dezvoltare.

Agenția spațială sperase ca anul viitor să testeze modulele de aterizare lunară (landerele), care vor transporta astronauții pe suprafața Lunii, de la ambele companii.

Misiunea, numită Artemis III, ar urma să testeze tehnologii cheie înainte ca NASA să încerce o aselenizare în 2028. Nu este încă clar cum anume va afecta explozia progresul Blue Origin, dar un fost oficial NASA a estimat că rampa de lansare avariată ar putea întârzia cu un an contribuția companiei la campania lunară.

Iar momentul e cum nu se poate mai prost pentru Blue Origin. Chiar săptămâna aceasta, NASA anunțase că lansările companiei vor fi o parte esențială în amplasarea blocurilor fundamentale ale bazei lunare. Agenția precizase că Blue Origin își va lansa modulul de aterizare lunară fără echipaj, Blue Moon Mark 1, în această toamnă.

Compania primise, de asemenea, un contract pentru a transporta două vehicule lunare (rovere) pe suprafață în 2028, cu ajutorul landerului Mark 1. Însă, cu rampa de lansare a Blue Origin scoasă din funcțiune pentru mai multe luni, NASA trebuie să reconfigureze aceste planuri.