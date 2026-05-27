DCNews Stiri Doliu în lumea filmului: Un actor din „Emily in Paris" a murit la vârsta de 69 de ani
Data publicării: 27 Mai 2026

Doliu în lumea filmului: Un actor din „Emily in Paris” a murit la vârsta de 69 de ani
Autor: Tiberiu Vasile

Doliu în lumea filmului Un actor din „Emily in Paris” a murit la vârsta de 69 de ani Sursa Foto: Page Six Facebook
Un actor francez cunoscut pentru rolul din serialul „Emily in Paris” a murit la vârsta de 69 de ani, în urma unor complicații provocate de scleroza laterală amiotrofică, potrivit presei internaționale.

Actorul francez Pierre Deny, care a devenit cunoscut pe plan internaţional datorită rolului interpretat în serialul TV "Emily in Paris", difuzat de Netflix, a murit luni la vârsta de 69 de ani din cauza unor complicaţii medicale provocate de SLA (scleroză laterală amiotrofică), informează miercuri publicaţia americană Variety.

Pierrre Deny a interpretat personajul Louis de Leon - CEO-ul companiei de modă JVMA şi totodată tatăl lui Nicolas (Paul Forman), iubitul personajului Mindy (Ashley Park) - în sezoanele 3 şi 4 ale acestui serial TV de mare succes.

Pierre Deny a jucat în peste 100 de filme şi seriale franţuzeşti

Fiica actorului francez a confirmat decesul acestuia miercuri într-o declaraţie pentru cotidianul Le Parisien: "Cu o emoţie profundă, vă anunţăm moartea lui Pierre Deny, care s-a produs luni în urma unui episod brusc şi sever de SLA".

Pe lângă rolul interpretat în "Emily in Paris", Pierre Deny a jucat în peste 100 de filme şi seriale franţuzeşti, inclusiv în "Une femme d'honneur", "Julie Lescaut", "L'Instit", "Joséphine, ange gardien", "La Nouvelle Maud", "Camping Paradis" şi "Braquo".

Alături de interpretarea sa din "Emily in Paris", el era probabil cunoscut cel mai bine datorită prezenţei sale în telenovele franceze de lungă durată "Plus belle la vie" şi "Demain nous appartient", în care a jucat în peste 500 de episoade.

Filmările de la cel de-al şaselea sezon al serialului "Emily in Paris", care va totodată ultimul, au început săptămâna trecută în Grecia, conform Agerpres. 

