Alertă de urgență extremă. Cod Portocaliu de vijelie. La rafală, viteza vântului va ajunge la 80 km/h/ Noi județe afectate, ultimă oră de la ANM!

Acoperiș smuls, mai mulți copaci rupți, în Botoșani

Acoperişul unul bloc a fost smuls şi mai mulţi copaci au fost rupţi, miercuri, în judeţul Botoşani, ca urmare a vântului puternic, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit reprezentanţilor ISU, situaţiile de urgenţă care au impus intervenţiile pompierilor militari au avut loc în municipiul Botoşani şi în localitatea Roma.

În municipiul Botoşani, acoperişul unui bloc de pe strada Împărat Traian a fost luat de vânt şi a căzut pe trotuar. De asemenea, pe străzile Nicolae Iorga şi Săvenilor, mai multe elemente de acoperiş au fost desprinse de vânt şi au căzut pe trotuar, fără a produce victime.

Tot în municipiul reşedinţă de judeţ, un copac doborât de vânt a blocat accesul la o unitate sanitară de pe strada Săvenilor. Totodată, pe strada Revoluţiei, mai multe crengi au fost rupte de vânt şi au căzut pe un autoturism.

În localitatea Roma, doi copaci au fost doborâţi de vânt şi au căzut pe o autoutilitară aflată în mers, avariind-o.

Noi județe afectate

ANM a extins alerta de Cod Portocaliu de vijelie puternică, viteza vântului la rafală ajungând la 70...80 km/h, până la ora 19:30, pentru județele:

- Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Parincea, Ungureni, Plopana, Traian, Lipova, Filipeni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului;

- Neamţ: Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni;

- Iaşi: Ciortești, Cozmești, Gorban, Dolhești;

- Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda- Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Băcești, Roșiești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;

Știrea inițială

A fost emis Cod Portocaliu de vijelie puternică, viteza vântului la rafală urmând să ajungă la 70- 80 km/h. Avertizarea de vreme extremă este valabilă în:

- Județul Botoşani: Flămânzi, Vorona, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Cristești, Copălău, Călărași, Hlipiceni, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Santa Mare, Durnești, Blândești, Românești, Răușeni;

- Județul Neamţ: Stănița, Boghicea;

- Județul Iaşi: Iași, Târgu Frumos, Hârlău, Tomești, Holboca, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Cotnari, Țibănești, Scobinți, Miroslava, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Popricani, Voinești, Șipote, Erbiceni, Costuleni, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dagâța, Vlădeni, Ciortești, Dumești, Ion Neculce, Comarna, Mironeasa, Sinești, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Todirești, Mogoșești, Focuri, Schitu Duca, Sirețel, Popești, Lungani, Scânteia, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Brăești, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Gropnița, Plugari, Horlești, Coarnele Caprei, Bârnova, Golăiești, Grajduri, Movileni, Balș, Șcheia, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Românești, Ipatele, Fântânele, Grozești, Costești, Mădârjac, Roșcani, Cucuteni;

- Județul Vaslui: Tăcuta.

Alerta este valabilă până la ora 18:45. A fost emisă inclusivă o alertă de avertizare extremă pentru cetățenii din localitățile afectate.