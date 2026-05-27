€ 5.2393
|
$ 4.4990
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2393
|
$ 4.4990
 
DCNews Stiri Alertă de urgență extremă. Cod Portocaliu de vijelie. La rafală, viteza vântului va ajunge la 80 km/h/ Noi județe afectate, ultimă oră de la ANM!
Data publicării: 27 Mai 2026

Alertă de urgență extremă. Cod Portocaliu de vijelie. La rafală, viteza vântului va ajunge la 80 km/h/ Noi județe afectate, ultimă oră de la ANM!
Autor: Roxana Neagu

alerta de vant puternic Imagine cu rol ilustrativ. FOTO: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Portocaliu de vijelii puternice.

Acoperiș smuls, mai mulți copaci rupți, în Botoșani

Acoperişul unul bloc a fost smuls şi mai mulţi copaci au fost rupţi, miercuri, în judeţul Botoşani, ca urmare a vântului puternic, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit reprezentanţilor ISU, situaţiile de urgenţă care au impus intervenţiile pompierilor militari au avut loc în municipiul Botoşani şi în localitatea Roma.

În municipiul Botoşani, acoperişul unui bloc de pe strada Împărat Traian a fost luat de vânt şi a căzut pe trotuar. De asemenea, pe străzile Nicolae Iorga şi Săvenilor, mai multe elemente de acoperiş au fost desprinse de vânt şi au căzut pe trotuar, fără a produce victime.

Tot în municipiul reşedinţă de judeţ, un copac doborât de vânt a blocat accesul la o unitate sanitară de pe strada Săvenilor. Totodată, pe strada Revoluţiei, mai multe crengi au fost rupte de vânt şi au căzut pe un autoturism.

În localitatea Roma, doi copaci au fost doborâţi de vânt şi au căzut pe o autoutilitară aflată în mers, avariind-o.

Noi județe afectate

ANM a extins alerta de Cod Portocaliu de vijelie puternică, viteza vântului la rafală ajungând la 70...80 km/h, până la ora 19:30, pentru județele: 

- Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Parincea, Ungureni, Plopana, Traian, Lipova, Filipeni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului;

- Neamţ: Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni;

- Iaşi: Ciortești, Cozmești, Gorban, Dolhești;

- Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda- Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Băcești, Roșiești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;

Știrea inițială

A fost emis Cod Portocaliu de vijelie puternică, viteza vântului la rafală urmând să ajungă la 70- 80 km/h. Avertizarea de vreme extremă este valabilă în: 

- Județul Botoşani: Flămânzi, Vorona, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Cristești, Copălău, Călărași, Hlipiceni, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Santa Mare, Durnești, Blândești, Românești, Răușeni;

- Județul Neamţ: Stănița, Boghicea;

- Județul Iaşi: Iași, Târgu Frumos, Hârlău, Tomești, Holboca, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Cotnari, Țibănești, Scobinți, Miroslava, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Popricani, Voinești, Șipote, Erbiceni, Costuleni, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dagâța, Vlădeni, Ciortești, Dumești, Ion Neculce, Comarna, Mironeasa, Sinești, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Todirești, Mogoșești, Focuri, Schitu Duca, Sirețel, Popești, Lungani, Scânteia, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Brăești, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Gropnița, Plugari, Horlești, Coarnele Caprei, Bârnova, Golăiești, Grajduri, Movileni, Balș, Șcheia, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Românești, Ipatele, Fântânele, Grozești, Costești, Mădârjac, Roșcani, Cucuteni;

- Județul Vaslui: Tăcuta. 

Alerta este valabilă până la ora 18:45. A fost emisă inclusivă o alertă de avertizare extremă pentru cetățenii din localitățile afectate. 

Alertă de urgență extremă. Cod Portocaliu de

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cod portocaliu
vijelie
iasi
botosani
neamt
vaslui
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
SUA și Marea Britanie intră în conflict cu Franța pe tema siguranței online a copiilor, la reuniunea G7
Publicat acum 29 minute
Infrastructura feroviară aproape de colaps. Avertismentul FNFMCV: Reducerea programului de lucru și blocarea bugetului CNCF CFR-SA pot face o criză fără precedent
Publicat acum 34 minute
Instanța blochează planul ministrului Transporturilor: Transferul a 5 proiecte de infrastructură de 10 miliarde € a fost oprit
Publicat acum 52 minute
Nou avertisment privind legea salarizării. Cât pierd profesorii. Anton Hadăr, pentru DCNews: Paradox, deși salariile cresc
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Premierul Bulgariei a cerut la Paris ca Europa să-și revizuiască strategia față de războiul din Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 7 minute
Dezinformarea, atacată de preşedintele Nicuşor Dan. "Oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă încredere să ne asculte când deschidem gura" / Video
Publicat acum 11 ore si 2 minute
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 9 ore si 4 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 10 ore si 54 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Alertă de urgență extremă. Cod Portocaliu de vijelie. La rafală, viteza vântului va ajunge la 80 km/h/ Noi județe afectate, ultimă oră de la ANM!
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close