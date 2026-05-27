Alertă de urgență extremă. Cod Portocaliu de vijelie. La rafală, viteza vântului va ajunge la 80 km/h/ Noi județe afectate, ultimă oră de la ANM!

Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Portocaliu de vijelii puternice.
Acoperişul unul bloc a fost smuls şi mai mulţi copaci au fost rupţi, miercuri, în judeţul Botoşani, ca urmare a vântului puternic, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.
Potrivit reprezentanţilor ISU, situaţiile de urgenţă care au impus intervenţiile pompierilor militari au avut loc în municipiul Botoşani şi în localitatea Roma.
În municipiul Botoşani, acoperişul unui bloc de pe strada Împărat Traian a fost luat de vânt şi a căzut pe trotuar. De asemenea, pe străzile Nicolae Iorga şi Săvenilor, mai multe elemente de acoperiş au fost desprinse de vânt şi au căzut pe trotuar, fără a produce victime.
Tot în municipiul reşedinţă de judeţ, un copac doborât de vânt a blocat accesul la o unitate sanitară de pe strada Săvenilor. Totodată, pe strada Revoluţiei, mai multe crengi au fost rupte de vânt şi au căzut pe un autoturism.
În localitatea Roma, doi copaci au fost doborâţi de vânt şi au căzut pe o autoutilitară aflată în mers, avariind-o.
ANM a extins alerta de Cod Portocaliu de vijelie puternică, viteza vântului la rafală ajungând la 70...80 km/h, până la ora 19:30, pentru județele:
- Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Parincea, Ungureni, Plopana, Traian, Lipova, Filipeni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului;
- Neamţ: Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni;
- Iaşi: Ciortești, Cozmești, Gorban, Dolhești;
- Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda- Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Băcești, Roșiești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;
Știrea inițială
A fost emis Cod Portocaliu de vijelie puternică, viteza vântului la rafală urmând să ajungă la 70- 80 km/h. Avertizarea de vreme extremă este valabilă în:
- Județul Botoşani: Flămânzi, Vorona, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Cristești, Copălău, Călărași, Hlipiceni, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Santa Mare, Durnești, Blândești, Românești, Răușeni;
- Județul Neamţ: Stănița, Boghicea;
- Județul Iaşi: Iași, Târgu Frumos, Hârlău, Tomești, Holboca, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Cotnari, Țibănești, Scobinți, Miroslava, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Popricani, Voinești, Șipote, Erbiceni, Costuleni, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dagâța, Vlădeni, Ciortești, Dumești, Ion Neculce, Comarna, Mironeasa, Sinești, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Todirești, Mogoșești, Focuri, Schitu Duca, Sirețel, Popești, Lungani, Scânteia, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Brăești, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Gropnița, Plugari, Horlești, Coarnele Caprei, Bârnova, Golăiești, Grajduri, Movileni, Balș, Șcheia, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Românești, Ipatele, Fântânele, Grozești, Costești, Mădârjac, Roșcani, Cucuteni;
- Județul Vaslui: Tăcuta.
Alerta este valabilă până la ora 18:45. A fost emisă inclusivă o alertă de avertizare extremă pentru cetățenii din localitățile afectate.
de Anca Murgoci