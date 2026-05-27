Horoscop iunie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Daniela Simulescu, astrolog DCNews, vine cu previziunile lunii iunie pentru fiecare nativ al zodiacului! Va oferi mai multe detalii despre evenimentele cele mai importante, cum ar fi tranzitul lui Marte în Gemeni, intrarea lui Jupiter în Leu sau retrogradarea lui Mercur în Rac.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, rămâne în casa a doua. Ceea ce înseamnă că accentul va fi pus pe situația financiară. Marte poate provoca unele cheltuieli neașteptate, dar îți poate oferi și noi surse de monetizare. În plus, tot acest tranzit își dorește stabilitate și predictibilitate. Așa că vei depune eforturi serioase în acest sens. Cu riscul de a crede, din când în când, că stagnezi. La finalul lunii, Mercur va fi retrograd în casa a patra, deci pot apărea probleme legate de locuință sau revederi cu unii membri ai familiei.

Taur/Ascendent în Taur

Cu Marte în semnul tău, beneficiezi pe parcursul întregii luni de curaj, ambiție și un spirit competitiv rar. Ce-i drept, pe ici pe colo, apar și frânturi de furie sau scandal. Venus, propria guvernatoare se va întâlni cu Jupiter pe 9 iunie. Am putea spune că, în jurul acelei date, beneficiezi de disponibilitate mai mare de a face schimbări, indiferent de domeniu. La finalul lunii, Jupiter intră în casa a patra și îi ajută pe cei care vor să se mute, să renoveze, să cumpere sau achiziționeze o locuință.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Astrologul Daniela Simulescu susține că luna iunie va fi precum un cantonament. O perioadă în care vei face strategii și te vei pregăti de noi schimbări. Mercur, guvernatorul tău, va retrograda în casa a doua, unde se va afla și Jupiter. Apar oportunități pe plan financiar, negocieri pe placul tău, dar și posibile amânări din acest punct de vedere.

Rac/Ascendent în Rac

Este ultima lună cu Jupiter în semnul vostru. O perioadă bună pentru a fi recunoscători, a vedea jumătatea plină a paharului și pentru a vă da seama că putem să ne creăm singuri unele momente de fericire sau oportunități. Mercur va retrograda în semnul vostru, deci pot reapărea unele probleme, revederi cu oameni din trecut sau mici defecțiuni care trebuie reparate.

Leu/Ascendent în Leu

La finalul lunii, Jupiter(Marele Benefic) va intra în semnul tău. Dar, până atunci, s-ar putea să treci prin mai multe momente de frustrare, în special la locul de muncă. Marte, în tranzit prin casa a zecea, îți aduce ambiții mari, dar și ciocniri de opinie cu șefii sau colegii. Tu vrei ca tine, ei ca ei. Însă, astfel te călești și te pregătești pentru viitoare oportunități. Astrologul te invitâ să acorzi atenție suplimentară sănătății.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna iunie va fi excelentă pentru studii, examene, deplasări sau călătorii. Mercur, guvernatorul tău, va retrograda în casa a unsprezecea și te va ajuta să te reconectezi cu prieteni vechi, foști colegi sau oameni care au contat în trecut. De asemenea, vei fi nevoit să fii mult mai flexibil cu programul. Astrologul susține că odihna nu trebuie deloc neglijată.