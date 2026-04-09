DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 07:30 09 Apr 2026

Autor: Echipa Astrosens

planeta marte Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Marte își începe tranzitul în Berbec, unde va rămâne până pe 19 mai. De altfel, este tranzitul preferat al lui Marte pentru că Berbecul este semnul său de domiciliu. Marte este planeta acțiunii, iar Berbecul reprezintă începutul/nașterea. Deci, cu ocazia acestui tranzit, putem să trecem la fapte. Repede și cu aplomb! 

Horoscop 9 aprilie 2026 Berbec

Ești protagonistul zilei! Marte intră în semnul tău și te ajută să fii mai curajos. Este momentul să pui în aplicare unele idei și să nu mai aștepți după alții.

Horoscop 9 aprilie 2026 Taur

Este o zi paradoxală. Venus te ajută să strălucești, însă Marte îți va aduce tendința de a face un pas în spate. Nu le poți avea chiar pe toate.

Horoscop 9 aprilie 2026 Gemeni

Noul tranzit al lui Marte îți priește! De ce? Te ajută să te repoziționezi față de comunitate, prieteni și să fii mai implicat în planurile pentru viitorul apropiat.

Horoscop 9 aprilie 2026 Rac

Apar noi provocări și responsabilități pe plan profesional. Și consideri că doar o atitudine autoritară te poate ajuta să te ocupi de acestea.

Horoscop 9 aprilie 2026 Leu

Îți vei pune multe întrebări despre viață și lume. O zi bună pentru organizarea evenimentelor, călătorii sau discuții pe teme spirituale.

Horoscop 9 aprilie 2026 Fecioară

Bugetul familiei va fi dat peste cap de unele cheltuieli neprevăzute. Și bineînțeles că vor apărea și conflicte cu apropiații. Negocierea este cheia!

Horoscop 9 aprilie 2026 Balanță

Cu Marte în casa relațiilor, nu te vei plictisi deloc! Toate parteneriatele tale, personale sau profesionale, vor fi mult prea dinamice pentru tine.

Horoscop 9 aprilie 2026 Scorpion

Stresul te motivează să nu renunți! În special, atunci când întâlnești tot felul de probleme în rezolvarea chestiunilor administrative sau gospodărești.

Horoscop 9 aprilie 2026 Săgetător

Competiția este totul! Vei dori să câștigi orice provocare, fie ea cât de mică. În plus, nivelul tău de creativitate nu are limite!

Horoscop 9 aprilie 2026 Capricorn

Dacă acasă nu ai liniște, cu greu vei face față și stresului exterior. Unii vor avea probleme în gospodărie sau neînțelegeri cu membrii familiei.

Horoscop 9 aprilie 2026 Vărsător

O zi încărcată! Mintea ta va fi destul de suprasolicitată. Deplasări multiple, schimb de idei intens, replici mai tendențioase în discuțiile cu familia.

Horoscop 9 aprilie 2026 Pești

Marte intră în casa banilor. Și de obicei are două tendințe. Să te facă să cheltuiești fără măsură sau să îți aducă idei despre cum să îmbunătățești bugetul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

