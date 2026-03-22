Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 09:15 22 Mar 2026 | Data publicării: 09:15 22 Mar 2026

Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

peisaj ai mistic spatiu Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna se încheie cu un trigon Marte-Jupiter pe semne de apă și o conjuncție Soare-Neptun în Berbec. Altfel spus, o zi plină de inspirație, imaginație și creativitate. 

Horoscop 22 martie 2026 Berbec

Trigonul dintre Marte și Jupiter te va ajuta în mod neașteptat în momentele provocatoare. Iar conjuncția Soare-Neptun îți oferă un nivel crescut de inspirație.

Horoscop 22 martie 2026 Taur

Poate că este cazul să nu pui la suflet unele răutăți din jur. Și poate alegi mult mai bine oamenii pe care îi lași în preajma ta.

Horoscop 22 martie 2026 Gemeni

Reușești să îi motivezi pe cei din jur cu ușurință. Vei fi chiar apreciat pentru atitudinea abordată în momentele mai complicate ale zilei.

Horoscop 22 martie 2026 Rac

Astrele te vor susține mai ales în activitățile distractive, atunci când vrei să planifici o călătorie sau o întâlnire cu persoanele dragi.

Horoscop 22 martie 2026 Leu

Conjuncția Soare-Neptun te va face mai filosof ca niciodată! În special, în discuțiile despre subiecte serioase, în preajma prietenilor.

Horoscop 22 martie 2026 Fecioară

Tu și partenerul sau familia veți face echipă bună. Și atunci când este vorba de chestiunile gospodărești, dar și când este nevoie de distracție.

Horoscop 22 martie 2026 Balanță

Unele bănuieli pe care le ai despre partener sau oamenii cei mai dragi vor fi destul de exagerate. Deci nu te grăbi cu deciziile sau concluziile.

Horoscop 22 martie 2026 Scorpion

Vei da curs invitațiilor celor dragi. Vrei să petreci timp de calitate cu ei și să rămâi cu amintiri de neuitat de pe urma acestei zile.

Horoscop 22 martie 2026 Săgetător

Ai o zi bună pentru chestiunile referitoare la bunăstarea sau funcționarea locuinței. De asemenea, timpul petrecut în preajma copiilor va fi special.

Horoscop 22 martie 2026 Capricorn

Ai un dor de ducă uimitor, însă trebuie să te ocupi și de unele probleme ale gospodăriei sau din familie. Și va trebui să le împaci pe toate.

Horoscop 22 martie 2026 Vărsător

Pe plan financiar, vei lua câteva decizii mult mai bune. Ai în față o zi perfectă pentru a experimenta, a învăța ceva nou și a purta discuții profunde.

Horoscop 22 martie 2026 Pești

Trigonul Marte-Jupiter îți asigură energia și pasiunea necesare pentru orice inițiativă. Ce-i drept, vor fi și unele cheltuieli neașteptate.

