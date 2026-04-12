Horoscop săptămânal. Urmează Luna Nouă din Berbec! Daniela Simulescu, previziuni pentru 13-19 aprilie 2026

Astrele s-au adaptat vremurilor. Și ne-au pregătit câteva aspecte demne de Săptămâna luminată! Primul care trebuie menționat este tranzitul lui Mercur în Berbec, care va debuta pe 15 aprilie. Acesta ne va ajuta să comunicăm cu mai mult curaj, să avem o minte destul de activă și să luăm decizii.

Iar pe 17 aprilie se va petrece Luna Nouă din Berbec. Un eveniment care nu va avea parte doar de conjuncția Soare-Lună în Berbec, dar și de Mercur, Marte, Saturn, Neptun și Chiron, toate în același semn. Un moment bun pentru a alege o altă viață. În care să ne acceptăm pe noi cu bune și cu rele.

La finalul săptămânii, Mercur va fi în conjuncție cu Neptun. Aspect care aduce inspirație, dar și confuzie.

Deci, nativii cu marcaj cardinal în astrogramele natale(Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor fi cei mai provocați de următoarele evenimente.

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Berbec

Dacă ai citit rândurile de mai sus, ți-ai dat deja seama că vei avea o săptămână plină! Dar sunt vești bune. Este momentul să îți faci strategii, să privești spre viitor cu încredere și cu siguranță. Adică să nu mai trăiești de pe o zi pe alta, pur și simplu. Ci într-un mod intenționat. Luna Nouă de pe 17 aprilie îți va aduce numeroase conștientizări legate de propria persoană(fizic, mental, emoțional).

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Taur

Nivelul tău de energie va fi destul de scăzut. Ori, recuperarea după sărbători va fi mai dificilă, ori pur și simplu ai avut de gestionat prea multe treburi în ultima vreme. Astrologul îți recomandă să te ocupi și de suflet, de liniștea interioară. Și nu forța nimic!

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, va trece în casa a unsprezecea, unde se va întâlni cu Neptun cu ocazia Lunii Noi de pe 17 aprilie. Cum se va traduce toată această configurație? Viața ta socială va deveni foarte dinamică. Îți poți face noi prieteni, poți schimba relația cu alții mai vechi și îți vei propune noi planuri pentru viitorul apropiat. Cert este că nu ai voie să pierzi timpul aiurea.

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Rac

Vei pune accentul pe viața profesională. Luna Nouă de pe 17 aprilie se va petrece în casa a zecea, a carierei. Astrologul îți recomandă să te implici serios în schimbările care vor apărea în companie. O altă atitudine, una mai curajoasă, îți va aduce beneficii. Și da, este una dintre acele săptămâni în care haina îl face pe om.

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Leu

Vestea bună este că îți vei recăpăta controlul asupra vieții. Nu te vei mai simți neputincios, nu vei mai depinde de aprobarea sau resursele celorlalți. O săptămână bună pentru studii, călătorii, documentare și semnat contracte. În plus, unii dintre voi își vor pune, după mult timp, obiective îndrăznețe.

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, își va începe tranzitul în casa a opta, unde se va întâlni cu Neptun. Poți închide o etapă, decide să renunți la unele obiceiuri care nu îți fac bine, poate chiar din punct de vedere financiar. În momentele mai provocatoare, astrologul îți recomandă să te bazezi și pe prieteni sau să fii tu alături de ei.

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Balanță

Luna Nouă se va petrece în casa a șaptea și va avea parte și de implicarea lui Chiron. Deci relațiile tale vor fi vizate. În special, acelea personale. Ce poți face tu? Să încerci să înțelegi și perspectiva celuilalt. Să nu fugi de confruntare, să nu eviți acceptarea lui cu bune și cu rele. Să eviți naivitatea. Și să nu pui la suflet respingerea.

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Scorpion

Stresul la care vei fi supus în zilele următoare va fi greu de gestionat. Treabă multă la serviciu, noi deplasări, chestiuni administrative încurcate. Zăpăceală cât cuprinde! În aceste condiții, ai nevoie de oameni care să te sprijine, nu să te critice. Și dacă găsești câteva minute libere, nu neglija odihna!

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Săgetător

Trebuie să înveți să recunoști oportunitățile și să le prinzi din zbor. Nu îți pune la îndoială abilitățile! Cumva, succesul săptămânii va fi direct proporțional cu deschiderea ta față de risc. Dacă vei opune rezistență schimbării și competiției, vei avea multe de pierdut. Relația cu copiii trebuie să primească atenție suplimentară.

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Capricorn

Chiar dacă ai ambiții mari în ceea ce privește cariera, săptămâna viitoare te va face să înțelegi că familia este cea mai importantă. Că ai nevoie de liniște, de o locuință confortabilă și de relații strânse cu rudele. Unii dintre voi își vor face planuri de mutare sau de renovare a casei, de voie sau de nevoie.

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Vărsător

Mintea ta va fi destul de provocată. De altfel, urmează o săptămână agitată și copleșitoare. Discuții multiple, online sau offline. Drumuri neașteptate. Documente de întocmit sau de semnat. Dar, logica ta va fi de admirat! Reușești să găsești piesele lipsă din unele situații mai încurcate.

Horoscop 13-19 aprilie 2026 Pești

Este momentul să devii contabilul propriei vieți! Luna Nouă va activa casa a doua, deci prima dată trebuie să îți schimbi atitudinea față de propriul buget. După care, să ai în vedere și celelalte resurse. Nu uita că timpul este destul de scump! Frica poate paraliza, dar curajul îți poate aduce beneficii.