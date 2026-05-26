Horoscop 26 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi avem parte de un aspect astrologic, destul de puternic. Este vorba de careul dintre Marte din Taur și Pluto din Vărsător. Care se va face responsabil de tensiuni, frustrări, lupte de putere și tendința de a câștiga cu orice preț.

Horoscop 26 mai 2026 Berbec

În viață, ca să câștigi, trebuie să pierzi ceva. Astrologul vă recomandă să vă concentrați strict pe obiectivele voastre și să lăsați în spate părerile celorlalți.

Horoscop 26 mai 2026 Taur

Careul Marte-Pluto te poate aduce în situații de genul “totul sau nimic”. Ceilalți încearcă să vă impună unele lucruri, însă nu trebuie să vă sabotați deloc.

Horoscop 26 mai 2026 Gemeni

Poate fi ziua aceea în care vă dați seama că nu mai are rost să rămâneți agățați de unele relații. Mai ales acelea cu oameni care v-au tot greșit.

Citește și Ce aduce Sezonul Gemenilor pentru fiecare zodie până pe 21 iunie

Horoscop 26 mai 2026 Rac

Tu și cunoscuții vă faceți planuri. Însă apar diferențe clare între bugetele voastre și de aici pot apărea nemulțumiri. Nu renunța la a îți expune punctul de vedere.

Horoscop 26 mai 2026 Leu

Astăzi, s-ar putea să îi uimiți pe cei de la serviciu cu forță, magnetism și putere de convingere. Și chiar este cazul să nu vă lăsați până nu obțineți ce vreți.

Horoscop 26 mai 2026 Fecioară

Stați departe de luptele altora! Te supără nedreptatea, așa este, însă dacă nu ți se cere ajutorul, mai bine îți vezi de viață. O zi bună pentru deplasări sau călătorii.

Horoscop 26 mai 2026 Balanță

Depindeți de foarte mulți oameni din jurul vostru. Simțiți că sunteți între ciocan și nicovală. Viața este un șir de alegeri. Aveți nevoie de pragmatism în chestiunile financiare.

Horoscop 26 mai 2026 Scorpion

Relația cu partenerul de viață sau cu familia nu va fi una liniștită, ci chiar cu tensiuni. Dar în momentele stresante, veți descoperi lucruri uimitoare despre voi.

Horoscop 26 mai 2026 Săgetător

Atmosfera de la locul de muncă nu este neapărat pe placul vostru. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă implicați în conflctele colegilor.

Horoscop 26 mai 2026 Capricorn

Problemele de la serviciu vă influențează starea de acasă și invers. Dacă vreți o zi pe placul vostru, va trebui să găsiți un echilibru.

Horoscop 26 mai 2026 Vărsător

Succesul zilei este strând legat de capacitatea de a gestiona crizele. Nu vă ajută deloc să vedeți totul în alb sau negru.

Horoscop 26 mai 2026 Pești

Din punct de vedere financiar, nu vă bazați doar pe promisiuni sau vorbe frumoase. Și în general, aveți nevoie de fapte concrete.