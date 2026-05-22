Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Soarele, intrat recent în Gemeni, face o conjuncție cu Uranus. Ceea ce înseamnă că ziua va fi una eratică. Planurile noastre vor fi date peste cap des. Nevoia de rebeliune și independență va fi atât de mare încât și cei mai conservatori vor profita de acest aspect.
Va fi o zi destul de agitată. Astrologul susține că, din punct de vedere financiar, controlul îți aparține. Adică te vei ține de bugetul stabilit inițial.
Este una dintre acele zile în care nu ai încredere în nimeni, nici măcar în propria minte. Încearcă să te ferești de oameni imorali sau incorecți.
Citește și Ce aduce Sezonul Gemenilor pentru fiecare zodie până pe 21 iunie
Conjuncția Soare-Uranus s-ar putea să creeze mai mult haos decât e necesar. Încearcă să fii mai cumpătat din punct de vedere financiar.
Este momentul să înveți să spui nu. Să refuzi invitațiile apropiaților. Timpul tău este destul de prețios și chiar nu poți să împaci pe toată lumea.
Adevărata provocare va fi aceea de a menține un echilibru între carieră și viața personală. De asemenea, îți poți face noi alianțe.
Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi! Și încearcă să reții ceva! Că trebuie să te ferești de acele lucruri care par prea frumoase să fie adevărate.
Vei avea tendința de a te sabota. De a încerca să salvezi persoanele din jur care nu merită. Nu mai căuta scuze nimănui!
Ai unele idei fixe care te împiedică să vezi oportunitățile din jur. Astrologul îți recomandă să fii cât mai discret, în special când e vorba de bani.
A venit ziua să schimbi rutina din cuplu. Iar dacă ești singur, este cazul să te conectezi cu oameni noi însă fără presiunea unei relații.
Ai nevoie de unele proiecte la care să muncești cu drag și spor. Te simți bine când ești util celorlalți. Nu uita, totuși, de odihnă!
Nu este ziua cea mai bună pentru a te baza pe promisiunile celorlalți. Cumva, tot tu vei face totul mult mai bine.
Există riscuri din punct de vedere financiar. Să te lași păcălit de o iluzie. În plus, vei primi vești despre familie, iar în casă va fi agitație.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci