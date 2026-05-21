€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Stiri Alimentul care te ajută să ai grijă de sănătatea digestivă în sezonul cald
Data publicării: 21 Mai 2026

Alimentul care te ajută să ai grijă de sănătatea digestivă în sezonul cald
Autor: Darius Mureșan

mancare-fericire_81870100 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Vara aduce schimbări în stilul de viață și mulți oameni își ajustează rutina pentru a se simți mai energici și mai echilibrați.

Nutriționista Patricia Ortega a vorbit despre rolul alimentelor bogate în fibre, cum este avocado, în susținerea sănătății intestinale în sezonul cald. Aceasta a explicat că sănătatea intestinală nu înseamnă doar tranzit regulat, ci și o digestie și absorbție corectă a nutrienților, o barieră intestinală sănătoasă și un microbiom echilibrat, potrivit 20minutos.es.

Toate acestea influențează nu doar sănătatea digestivă, ci și funcția imunitară, reglarea inflamației și, în parte, modul în care ne simțim în general.

„Dovezile actuale arată că intestinul acționează ca un organ major de interacțiune între alimente, sistemul imunitar, microbiotă și metabolism”, a explicat Patricia Ortega.

„Mai mult, sănătatea intestinală devine și mai importantă în perioade precum vara, deoarece ne schimbăm adesea programul, mâncăm mai mult în oraș, variem tipurile de alimente pe care le consumăm, devenim mai puțin hidratați sau ne mișcăm diferit. Toți acești factori ne pot perturba tranzitul intestinal și pot contribui la disconfort - balonare, constipație sau diaree - în special în timpul călătoriilor sau al schimbărilor bruște de rutină. De asemenea, se știe că tulburările de somn și întreruperile ritmului circadian pot influența microbiota intestinală și funcția digestivă”, a explicat nutriționista.

VEZI ȘI: Avocado e fruct sau legumă? Care e porția corectă și de ce trebuie consumat crud: Explicația Mihaelei Bilic

Fibrele, rol fundamental în reglarea tranzitului intestinal

Unul dintre factorii cheie pentru promovarea sănătății digestive este menținerea unui aport adecvat de fibre alimentare. Fibrele joacă un rol fundamental în reglarea tranzitului intestinal, în buna funcționare a sistemului digestiv și în hrănirea bacteriilor benefice prezente în intestin.

Patricia Ortega a explicat că „rolul lor merge și mai departe: anumite fibre sunt fermentate de microbiota intestinală și dau naștere la compuși precum acizii grași cu lanț scurt, care contribuie la menținerea sănătății mucoasei intestinale și la modularea proceselor metabolice și imune”.

Deși fibrele sunt importante pentru sănătatea digestivă, majoritatea oamenilor nu ating aportul zilnic recomandat de cel puțin 25 g. Nutriționista recomandă introducerea treptată a fibrelor în alimentație și asigurarea unei hidratări adecvate pe parcursul zilei. 

Includerea alimentelor bogate în fibre, precum avocado, în alimentația zilnică poate susține echilibrul digestiv. Avocado furnizează aproximativ 6-7 g de fibre la 100 g, ceea ce înseamnă că ajută tranzitul intestinal și microbiota.

Nutriționista a mai explicat că, pe lângă fibre, grăsimile sănătoase din avocado îl fac un aliment sățios și potrivit pentru mese echilibrate. Potrivit acesteia, o dietă săracă în fibre și bogată în produse ultraprocesate reduce diversitatea microbiotei și recomandă o alimentație variată, bazată pe legume, fructe, leguminoase, nuci, semințe și cereale integrale. 

VEZI ȘI: Alimentele care îmbunătățesc autocontrolul și reduc impulsivitatea: Explicația unui psihiatru

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avocado
sanatate digestiva
fibre
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Cine e Max Korzh, artistul belarus care aduce 39.000 de spectatori străini pe Arena Națională
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Alimentul care te ajută să ai grijă de sănătatea digestivă în sezonul cald
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Omletă cremoasă: Acest ingredient îi schimbă textura!
Publicat acum 2 ore si 10 minute
DC Anima, în inima Facultăţii de Medicină Veterinară. Ruxandra Costea, invitat special
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Radu Miruță a trimis astăzi Corpul de control la CNAIR
 
Cele mai citite știri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close