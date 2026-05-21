Alimentul care te ajută să ai grijă de sănătatea digestivă în sezonul cald

Nutriționista Patricia Ortega a vorbit despre rolul alimentelor bogate în fibre, cum este avocado, în susținerea sănătății intestinale în sezonul cald. Aceasta a explicat că sănătatea intestinală nu înseamnă doar tranzit regulat, ci și o digestie și absorbție corectă a nutrienților, o barieră intestinală sănătoasă și un microbiom echilibrat, potrivit 20minutos.es.

Toate acestea influențează nu doar sănătatea digestivă, ci și funcția imunitară, reglarea inflamației și, în parte, modul în care ne simțim în general.

„Dovezile actuale arată că intestinul acționează ca un organ major de interacțiune între alimente, sistemul imunitar, microbiotă și metabolism”, a explicat Patricia Ortega.

„Mai mult, sănătatea intestinală devine și mai importantă în perioade precum vara, deoarece ne schimbăm adesea programul, mâncăm mai mult în oraș, variem tipurile de alimente pe care le consumăm, devenim mai puțin hidratați sau ne mișcăm diferit. Toți acești factori ne pot perturba tranzitul intestinal și pot contribui la disconfort - balonare, constipație sau diaree - în special în timpul călătoriilor sau al schimbărilor bruște de rutină. De asemenea, se știe că tulburările de somn și întreruperile ritmului circadian pot influența microbiota intestinală și funcția digestivă”, a explicat nutriționista.

Fibrele, rol fundamental în reglarea tranzitului intestinal

Unul dintre factorii cheie pentru promovarea sănătății digestive este menținerea unui aport adecvat de fibre alimentare. Fibrele joacă un rol fundamental în reglarea tranzitului intestinal, în buna funcționare a sistemului digestiv și în hrănirea bacteriilor benefice prezente în intestin.

Patricia Ortega a explicat că „rolul lor merge și mai departe: anumite fibre sunt fermentate de microbiota intestinală și dau naștere la compuși precum acizii grași cu lanț scurt, care contribuie la menținerea sănătății mucoasei intestinale și la modularea proceselor metabolice și imune”.

Deși fibrele sunt importante pentru sănătatea digestivă, majoritatea oamenilor nu ating aportul zilnic recomandat de cel puțin 25 g. Nutriționista recomandă introducerea treptată a fibrelor în alimentație și asigurarea unei hidratări adecvate pe parcursul zilei.

Includerea alimentelor bogate în fibre, precum avocado, în alimentația zilnică poate susține echilibrul digestiv. Avocado furnizează aproximativ 6-7 g de fibre la 100 g, ceea ce înseamnă că ajută tranzitul intestinal și microbiota.

Nutriționista a mai explicat că, pe lângă fibre, grăsimile sănătoase din avocado îl fac un aliment sățios și potrivit pentru mese echilibrate. Potrivit acesteia, o dietă săracă în fibre și bogată în produse ultraprocesate reduce diversitatea microbiotei și recomandă o alimentație variată, bazată pe legume, fructe, leguminoase, nuci, semințe și cereale integrale.

