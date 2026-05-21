Rusia transferă muniții nucleare în Belarus într-un exercițiu militar de mare amploare

Rusia a livrat muniţii nucleare unor facilităţi de stocare din Belarus în cadrul unui exerciţiu nuclear major, a anunţat joi Ministerul Apărării din Rusia, relatează Reuters.

Exerciţiul nuclear de trei zile, care a început marţi şi se desfăşoară în Rusia şi Belarus, are loc într-un moment în care Moscova este angrenată în ceea ce consideră o luptă existenţială cu Occidentul din cauza Ucrainei.

"În cadrul exerciţiului forţelor nucleare, au fost livrate muniţii nucleare unor facilităţi de stocare din teren în zona poziţiei brigăzii de rachete din Republica Beralus", a precizat ministerul.

Unitatea de rachete din Belarus are parte de instruire

Rusia a explicat că unitatea de rachete din Belarus are parte de instruire pentru a primi muniţii speciale pentru sistemul de rachete tactice mobil Iskander-M, care include încărcarea muniţiilor pe vehiculele de lansare şi mutarea lor în secret într-o zona desemnată pentru pregătirea lansării.

Într-o înregistrare difuzată de Ministerul Apărării poate fi văzut un camion care conduce printr-o pădure şi apoi descarcă un obiect, care nu a putut fi identificat.

Iskander-M este un sistem de rachete ghidate mobil cu codul "SS-26 Stone" la NATO care a înlocuit sistemul sovietic "Scud". Rachetele ghidate pe care le poate lansa au o rază de acţiune de până la 500 km şi pot transporta focoase convenţionale sau nucleare.

Putin a reamintit de mai multe ori de puterea nucleară a Rusiei

În timpul războiului din Ucraina, preşedintele rus Vladimir Putin a reamintit de mai multe ori de puterea nucleară a Rusiei ca un avertisment pentru Occident de a nu merge prea departe în susţinerea Kievului.

Kremlinul a criticat afirmaţiile şefului diplomaţiei lituaniene Kestutis Budrys, potrivit căruia NATO trebuie să-i arate Moscovei că este capabilă să penetreze exclava rusă Kaliningrad, despre care a afirmat că "frizează nebunia".

Kaliningrad se află între ţările membre NATO Lituania şi Polonia, pe coasta Mării Baltice. Exclava are o populaţie de circa un milion de persoane şi este puternic militarizată, servind drept cartier general pentru Flota rusă la Marea Baltică, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE

