€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Rusia transferă muniții nucleare în Belarus într-un exercițiu militar de mare amploare
Data publicării: 21 Mai 2026

Rusia transferă muniții nucleare în Belarus într-un exercițiu militar de mare amploare
Autor: Tiberiu Vasile

Rusia transferă muniții nucleare în Belarus într-un exercițiu militar de mare amploare Alexander Lukașenko, președintele Belarusului (stânga) și Vladimir Putin, președintele Rusiei (dreapta) Foto: Kremlin.ru
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Rusia a anunţat că a livrat muniţii nucleare către facilităţi de stocare din Belarus, în cadrul unui exerciţiu militar major desfăşurat pe parcursul a trei zile, care implică instruirea forţelor ruse şi belaruse.

Rusia a livrat muniţii nucleare unor facilităţi de stocare din Belarus în cadrul unui exerciţiu nuclear major, a anunţat joi Ministerul Apărării din Rusia, relatează Reuters.

Exerciţiul nuclear de trei zile, care a început marţi şi se desfăşoară în Rusia şi Belarus, are loc într-un moment în care Moscova este angrenată în ceea ce consideră o luptă existenţială cu Occidentul din cauza Ucrainei.

"În cadrul exerciţiului forţelor nucleare, au fost livrate muniţii nucleare unor facilităţi de stocare din teren în zona poziţiei brigăzii de rachete din Republica Beralus", a precizat ministerul.

Unitatea de rachete din Belarus are parte de instruire

Rusia a explicat că unitatea de rachete din Belarus are parte de instruire pentru a primi muniţii speciale pentru sistemul de rachete tactice mobil Iskander-M, care include încărcarea muniţiilor pe vehiculele de lansare şi mutarea lor în secret într-o zona desemnată pentru pregătirea lansării.

Într-o înregistrare difuzată de Ministerul Apărării poate fi văzut un camion care conduce printr-o pădure şi apoi descarcă un obiect, care nu a putut fi identificat.

Iskander-M este un sistem de rachete ghidate mobil cu codul "SS-26 Stone" la NATO care a înlocuit sistemul sovietic "Scud". Rachetele ghidate pe care le poate lansa au o rază de acţiune de până la 500 km şi pot transporta focoase convenţionale sau nucleare.

Putin a reamintit de mai multe ori de puterea nucleară a Rusiei

În timpul războiului din Ucraina, preşedintele rus Vladimir Putin a reamintit de mai multe ori de puterea nucleară a Rusiei ca un avertisment pentru Occident de a nu merge prea departe în susţinerea Kievului.

Kremlinul a criticat afirmaţiile şefului diplomaţiei lituaniene Kestutis Budrys, potrivit căruia NATO trebuie să-i arate Moscovei că este capabilă să penetreze exclava rusă Kaliningrad, despre care a afirmat că "frizează nebunia".

Kaliningrad se află între ţările membre NATO Lituania şi Polonia, pe coasta Mării Baltice. Exclava are o populaţie de circa un milion de persoane şi este puternic militarizată, servind drept cartier general pentru Flota rusă la Marea Baltică, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
belarus
vladimir putin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
ANM, avertizare generală de furtuni / Cod Galben de vânt. Prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 21 minute
Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 6 persoane rănite
Publicat acum 30 minute
Rusia transferă muniții nucleare în Belarus într-un exercițiu militar de mare amploare
Publicat acum 46 minute
Mihnea Costoiu, rectorul UPB, numit în Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe al Comisiei Europene
Publicat acum 52 minute
România, criticată pentru lipsa de influență la Bruxelles. Georgiana Teodorescu (ECR): Peștele de la București se strică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Explozie în Germania. O româncă de 25 de ani, găsită sub dărâmături. Era în prima zi de vacanță
Publicat acum 2 ore si 33 minute
BANCUL ZILEI: Dilema unui bărbat
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Trei mari sărbători se suprapun joi, 21 mai. Ce mai celebrăm astăzi, pe lângă Sfinții Constantin și Elena
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Accident grav pe un bulevard din Iași, cu șase victime. Un copil de 2 ani a fost proiectat prin geam
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close