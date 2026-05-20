DCNews Stiri Cel mai nepopular președinte francez s-ar pregăti să candideze din nou la conducerea Franței
Data publicării: 20 Mai 2026

Cel mai nepopular președinte francez s-ar pregăti să candideze din nou la conducerea Franței
Autor: Iulia Horovei

francois hollande franta Fostul președinte al Franței, Francois Hollande (stânga). Sursa foto: Agerpres
Cel mai nepopular fost președinte al Franței moderne s-ar pregăti pentru o nouă candidatură la Palatul Élysée.

François Hollande, considerat unul dintre cei mai nepopulari foști președinți ai Franței, ia în calcul o revenire surprinzătoare în cursa pentru Palatul Élysée, în ciuda unui mandat încheiat în 2017 cu un nivel de susținere de doar 4%, scrie Politico

Deși șansele sale sunt considerate reduse, fostul lider socialist profită de diviziunile din interiorul propriului partid și de fragmentarea scenei politice franceze. „Mă pregătesc”, a declarat Hollande recent, alimentând speculațiile privind o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2027.

„Ce este în joc la alegerile prezidențiale este major, istoric. Pentru Franța, dar nu doar pentru Franța. Felul în care vor vota francezii va decide viitorul Europei și poate chiar stabilitatea globală”, a afirmat acesta.

Pe ce mizează François Hollande în cursa pentru Élysée

Potrivit sondajelor, Hollande ar porni cu șanse minime, fiind cotat sub pragul de 10%, însă mizează pe slăbiciunea și fragmentarea stângii franceze pentru a deveni o opțiune de compromis pentru alegătorii moderați.

Susținătorii săi consideră că experiența acumulată în timpul mandatului ar putea conta într-un context internațional tensionat. „Cred că este cel mai bun candidat”, a declarat André Vallini, fost colaborator apropiat, invocând inclusiv gestionarea crizelor și relațiile cu lideri internaționali precum Vladimir Putin.

Entuziasm redus în Partidul Socialist din Franța

Totuși, în interiorul Partidului Socialist, revenirea lui Hollande nu generează entuziasm, mulți membri amintind de finalul slab al mandatului său și de rezultatele dezastruoase ale formațiunii la alegerile prezidențiale anterioare.

În prezent, socialiștii rămân divizați între susținerea unui candidat propriu și ideea unei candidaturi comune a stângii, în timp ce nume noi încearcă să capitalizeze fragmentarea politică.

Hollande mizează însă pe un scenariu de ultim moment: într-o cursă aglomerată și fără un favorit clar al stângii, un politician cunoscut și experimentat ar putea redeveni relevant în lupta pentru turul doi al alegerilor din 2027.

Mandatul actualului președinte francez, Emmanuel Macron, se va încheia în anul 2027. Acesta a precizat ce va face după ce își va finaliza al doilea mandat la conducerea Franței.

Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate în aprilie 2027.

Citește și: Donald Trump merge în Franța pentru summitul liderilor G7 din iunie

