€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Stiri Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
Data publicării: 19 Mai 2026

Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
Autor: Doinița Manic

imagine cu unul dintre militarii raniti in urma exploziei din Botosani Cei doi militari răniți vor fi transferați în Belgia. Foto: ISU Botoșani
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

MApN a transmis noi informații despre starea militarilor răniți în urma exploziei produse în poligonul de distrugere a muniției din Botoșani.

O explozie devastatoare, urmată de un incendiu, a avut loc ieri în poligonul de distrugere a muniției din Botoșani, provocând rănirea a doi militari, care au suferit arsuri. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a venit cu noi informații despre starea acestora.

imagine cu salvatorii și militarii raniti in urma exploziei din poligonul din Botosani

Imagine din timpul transferării militarilor de la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în Unitățile de Terapie Mobilă. Sursa: ISU Botoșani

"Cei doi militari răniți în urma incidentului produs luni, 18 mai, în poligonul de distrugere a muniției din Botoșani sunt internați, stabili hemodinamic, la Spitalul Județean de Urgență Botoșani și urmează să fie transferați cu o aeronavă aparținând Forțelor Aeriene Române la Spitalul Militar „Regina Astrid”, din Bruxelles, Belgia.

imagine cu salvatorii și militarii raniti in urma exploziei din poligonul din Botosani

Imagine din timpul transferării militarilor de la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în Unitățile de Terapie Mobilă. Sursa: ISU Botoșani

Cine sunt cei doi militari răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani

Caporal clasa I Daniliuc Dan Florin, în vârstă de 36 de ani, prezintă arsuri pe suprafața corpului, este intubat și ventilat mecanic. Acesta este angajat în cadrul Ministerului Apărării Naționale din anul 2009.

Cel de-al doilea militar rănit, fruntaș Anton Andrei, în vârstă de 31 de ani, are arsuri pe suprafața corpului, este intubat și ventilat mecanic. Militarul activează în cadrul Ministerului Apărării Naționale din anul 2023.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale este în permanentă legătură cu echipa medicală și urmărește îndeaproape starea de sănătate a celor doi militari", transmite MApN într-un comunicat de presă.

imagine cu salvatorii și militarii raniti in urma exploziei din poligonul din Botosani

Imagine din timpul transferării militarilor de la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în Unitățile de Terapie Mobilă. Sursa: ISU Botoșani

Cum s-a produs explozia

Precizăm că explozia a avut loc luni, 18 mai, în jurul ore 13.30, într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre.

„Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului”, precizeaza MApN ieri.

Pericolul exploziei era atât de mare, încât salvatorii au cerut inclusiv intervenţia echipajului specializat CBRN, pregătit pentru situaţii cu risc extrem. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

explozie
botosani
unitate militara
militari
poligon
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Alertă în Tulcea după un atac rusesc în Ismail: Două avioane F-16, ridicate de MApN
Publicat acum 5 minute
Artmark: Picturi de patrimoniu, de la numai 100 de Euro! „Colecția unei familii de magistrați”, la licitație
Publicat acum 8 minute
SUA au suspendat un atac asupra Iranului programat pentru astăzi. Trump: „Negocierile sunt serioase”
Publicat acum 16 minute
Peter Magyar, în Polonia și  Austria pentru restabilirea legăturilor
Publicat acum 25 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Unirea Slobozia, FC Bihor și Steaua, decizie a Federației Române de Fotbal
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Evaluare Națională, clasa a IV-a. Elevii susțin proba la Limbă şi comunicare - Limba română
Publicat acum 35 minute
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați
Publicat acum 25 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close