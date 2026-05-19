Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor

O explozie devastatoare, urmată de un incendiu, a avut loc ieri în poligonul de distrugere a muniției din Botoșani, provocând rănirea a doi militari, care au suferit arsuri. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a venit cu noi informații despre starea acestora.

Imagine din timpul transferării militarilor de la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în Unitățile de Terapie Mobilă. Sursa: ISU Botoșani

"Cei doi militari răniți în urma incidentului produs luni, 18 mai, în poligonul de distrugere a muniției din Botoșani sunt internați, stabili hemodinamic, la Spitalul Județean de Urgență Botoșani și urmează să fie transferați cu o aeronavă aparținând Forțelor Aeriene Române la Spitalul Militar „Regina Astrid”, din Bruxelles, Belgia.

Cine sunt cei doi militari răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani

Caporal clasa I Daniliuc Dan Florin, în vârstă de 36 de ani, prezintă arsuri pe suprafața corpului, este intubat și ventilat mecanic. Acesta este angajat în cadrul Ministerului Apărării Naționale din anul 2009.

Cel de-al doilea militar rănit, fruntaș Anton Andrei, în vârstă de 31 de ani, are arsuri pe suprafața corpului, este intubat și ventilat mecanic. Militarul activează în cadrul Ministerului Apărării Naționale din anul 2023.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale este în permanentă legătură cu echipa medicală și urmărește îndeaproape starea de sănătate a celor doi militari", transmite MApN într-un comunicat de presă.

Cum s-a produs explozia

Precizăm că explozia a avut loc luni, 18 mai, în jurul ore 13.30, într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre.

„Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului”, precizeaza MApN ieri.

Pericolul exploziei era atât de mare, încât salvatorii au cerut inclusiv intervenţia echipajului specializat CBRN, pregătit pentru situaţii cu risc extrem.