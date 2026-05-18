INSP: "A fost confirmat cazul de infecţie cu hantavirus de la Arad". În ce stare se află pacientul

"În urma analizelor probelor biologice, efectuate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", cazul a fost confirmat cu infecţie cu hantavirus pentru tulpinile circulante în România şi în Europa", a anunțat sursa citată.

În ce stare se află românul infectat cu hantavirus

Potrivit instituţiei, pacientul este stabil, conştient şi cooperant. Potrivit INSP, cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră cu virusul Andes (Hantavirus) care circulă doar în America de Sud.

Reamintim că INSP a făcut precizări, vineri seară, legate de cazul pacientului al cărui test PCR a ieşit pozitiv la hantavirus la Spitalul Judeţean Arad, arătând că are loc o investigaţie epidemiologică şi că bolnavul a fost internat în ultimii trei ani într-un spital de psihiatrie. Anterior, surse din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad au declarat, pentru Agerpres, că este vorba de un pacient internat în unitatea locală în data de 8 mai, cu stare febrilă, care nu a călătorit în afara ţării în ultimii trei ani.