Fostul campion de raliuri și expert în conducere defensivă Titi Aur a explicat, în emisiunea DC Conducem de la DC News, moderată de Florin Răvdan, ce ar trebui făcut, concret, pentru ca să nu fim în anii 1980 în materie de prevenție rutieră.

Ce spune raportul Poliției pe primul trimestru din 2026 cu privire la reducerea riscului rutier pe viteză

Titi Aur a analizat datele privind acțiunile Poliției Rutiere din primul trimestru al anului 2026.

„În primul trimestru al anului 2026 au organizat 3093 de acțiuni pe linia impunerii respectării regimul legal de viteză, fapt care înseamnă 18,8% din totalul acțiunilor organizate pentru reducerea riscului rutier, deci doar pe viteză. în același timp, spun că au constat 165.264 de abateri la regimul legal de viteză, care reprezintă 33,7% din totalul de contravenții săvârșite de conducătorii auto. Practic, 1 din 3 șoferi, din cei opriți de poliție, a fost prins, pentru că mergea cu viteză mai mare decât viteza legală. Asta spune despre noi ceva ca șoferi...”, a spus Florin Răvdan.

Titi Aur: „Suntem încă în anii ’80, în timp ce alte țări folosesc supraveghere video și amenzi automate”

„În primul rând, în toată povestea asta suntem primitivi. Toată omenirea civilizată lucrează informatic, adică sunt niște camere care supraveghează, constată și chiar amendează. De exemplu, nu ai nevoie de agenți de poliție în toată Anglia, ca să filmeze. Anglia este filmată la fiecare colț de stradă și în toate țările în care siguranța rutieră chiar contează, însă noi facem asta manual. Ce înseamnă acest raport? Este de bine sau de rău? Dacă ne uităm un pic la efortul depus pentru asta, respectiv câți agenți, câte procese verbale etc. vom vedea că a costat, începând de la salariile agenților, plus deplasarea etc.

A costat mult mai mult decât, probabil, pe cei din Anglia, pentru toată supravegherea. În loc să investim, să fim și noi în zona 2026, încă suntem în anii 1980, cu agenți pe stradă, care constată, fac procese verbale și prinzându-i doar pe unii. Va spune cineva: Uite, se face ceva! Da, se face, dar asta înseamnă că cei care circulă știu că nu pot fi văzuți oriunde, oricând. Și sunt tentați să stea pe geam, să treacă pe roșu. De ce? În imaginile prezentate în emisiune, cu acea mașină de pe Calea Victoriei care a trecut pe roșu, că există camere, nu și-ar fi permis să treacă. Dar așa când a văzut că nu este niciun polițist...”, a declarat Titi Aur.

Titi Aur: sistemul rutier din România rămâne ineficient, în pofida conferințelor și a proiectelor anunțate de autorități

„Practic, creezi, pe de o parte, cadrul în care șoferii își permit / asumă, pe de altă parte, nu ești eficient, în pofida rapoartelor, dar înseamnă foarte puțin față de câte se întâmplă. Când faci un sistem cu adevărat gândit, construit, cumpărate camere, centralizate, precum este proiectul MAI, ar însemna un sistem cât de cât eficient. Însă foarte greu se întâmplă lucrurile la noi, vorbim despre camere de supraveghere de ani la rând. De ce nu se întâmplă?

Pentru că nu există cineva, un organism să insiste să facă. Săptămâna viitoare va fi conferință la Senat pe tema siguranței rutiere. Am fost și anul trecut, dar de atunci până acum nu s-a întâmplat nimic despre ce s-a vorbit. Vom merge și anul acesta, probabil se vor spune lucruri interesante, dar când mergem acasă, iar nu se întâmplă nimic, până la anul, când doamna Nicoleta Pauliuc va organiza conferința, care e binevenită. Deci, eu nu critic conferința, eu spun că după o astfel de conferință iar nu se întâmplă nimic. Aici, avem o mare problemă. Prin urmare, toate aceste statistici, acțiuni făcute de Poliția Rutieră sunt binevenite, dar sunt primitive, din anii 1980", a mai spus Titi Aur, la DC Conducem.

Vezi emisiunea aici: