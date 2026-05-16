O şoferiţă din Galați a intrat cu maşina într-un bancomat şi a accidentat o altă femeie

Poliţiştii din Galaţi fac cercetări în cazul unei şoferiţe cu vârsta de 71 de ani care, în timp ce încerca să-şi parcheze maşina, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat cu autoturismul în bancomatul unei unităţi bancare, fiind rănită în accident o altă femeie care se afla în zonă.

Conform reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, accidentul s-a produs sâmbătă dimineaţa, pe o stradă din municipiul Galaţi.

O femeie de 71 de ani a intrat cu mașina într-un bancomat la Galați: o persoană rănită a fost transportată la spital

"Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 71 de ani, din Galaţi, în timp ce efectua o manevră de parcare, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare, intrând în bancomatul unei unităţi bancare. În urma impactului, a fost rănită o femeie, în vârstă de 66 de ani, din Galaţi, care se afla în zona bancomatului. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale şi transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate", au subliniat reprezentanţii Poliţiei Galaţi.

Polițiștii din Galați continuă cercetările

În cauză poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, notează Agerpres.