BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie

Profesorul ia telefonul și sună la un număr.

-Alo, vă rog frumos cu Radu!

-Aici nu este niciun Radu.

-Iată starea de calm, spune profesorul. Mai sună o dată la același număr de telefon.

-Alo, vă rog frumos cu Radu.

-V-am spus că aici nu este niciun Radu.

-Vedeți, asta este starea de iritare, spune profesorul studenților. Mai sună încă o dată.

-Alo, vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon.

-Băi, nu mai suna aici. Mai du-te dracu...Ți-am spus că nu este niciun Radu aici.

-Asta este ultima starea, de furie, spune profesorul.

Din bancă se ridică și Bulă.

-Mai există încă o stare, cea de disperare! Ia telefonul și sună la același număr de telefon:

-Sunt Radu, m-a căutat cineva?