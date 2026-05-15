BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie

Bancul zilei. La ora de psihiatrie, studenți învață de starea de calm, de iritare și de furie.
Profesorul ia telefonul și sună la un număr.
-Alo, vă rog frumos cu Radu!
-Aici nu este niciun Radu.
-Iată starea de calm, spune profesorul. Mai sună o dată la același număr de telefon.
-Alo, vă rog frumos cu Radu.
-V-am spus că aici nu este niciun Radu.
-Vedeți, asta este starea de iritare, spune profesorul studenților. Mai sună încă o dată.
-Alo, vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon.
-Băi, nu mai suna aici. Mai du-te dracu...Ți-am spus că nu este niciun Radu aici.
-Asta este ultima starea, de furie, spune profesorul.
Din bancă se ridică și Bulă.
-Mai există încă o stare, cea de disperare! Ia telefonul și sună la același număr de telefon:
-Sunt Radu, m-a căutat cineva?
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci