BANCUL ZILEI: Moldoveanul și olteanul...

– Cum adică, dom’ judecător, moldovenii sunt proşti, de fac toţi bancuri despre noi? se revoltă moldoveanul.

– Bineînţeles că nu, zice judecătorul. Am să-ţi dau chiar acum un mic test. Dacă-l treci, o să-ţi dau o diplomă că eşti deştept. Uite, du-te la mine acasă şi sună la uşă. Îţi va răspunde nevasta mea. Întreab-o dacă eu sunt acasă.

Olteanul râdea pe sub mustăţi. Judecătorul îl vede şi-şi zice în gînd: “Stai, că ăsta e deştept, şi-a dat seama de farsă”.

– Ce-i oltene, de ce râzi? întreabă judecătorul.

– Păi, dom’ judecător, prost mai e moldoveanul, s-a dus personal să vă caute, când putea să dea un telefon de aici.