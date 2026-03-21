€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
BANCUL ZILEI: Afacere pur românească
Data publicării: 06:27 21 Mar 2026

BANCUL ZILEI: Afacere pur românească
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600

Bancul zilei. După multe cugetări, Sf. Petru s-a decis să facă un gard în jurul Raiului. Pentru aceasta, a chemat trei constructori, un rus, un italian și un român.

Primul, rusul a declarat că pentru construcția gardului, va costa 5.000 de euro. La care Sf, Petru l-a întrebat de ce?

-2.000 de euro pentru materiale și 3.000 pentru manoperă.

Al doilea, italianul i-a spus că lucrarea va costa 10.000 de euro. 2.000 pentru materiale, și 8.000 de euro manopera, pentru că sunt cei mai buni constructori.

A venit și rândul românului.

-Sf. Petru, lucrarea te va costa 25.000 de euro. Întrebat de ce așa de mult, românul  i-a răspuns:

-10.000 de euro pentru tine, sfinția ta, 10.000 pentru mine și 5.000 de euro pentru rus care va face lucrarea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
