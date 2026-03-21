BANCUL ZILEI: Afacere pur românească

Bancul zilei. După multe cugetări, Sf. Petru s-a decis să facă un gard în jurul Raiului. Pentru aceasta, a chemat trei constructori, un rus, un italian și un român.
Primul, rusul a declarat că pentru construcția gardului, va costa 5.000 de euro. La care Sf, Petru l-a întrebat de ce?
-2.000 de euro pentru materiale și 3.000 pentru manoperă.
Al doilea, italianul i-a spus că lucrarea va costa 10.000 de euro. 2.000 pentru materiale, și 8.000 de euro manopera, pentru că sunt cei mai buni constructori.
A venit și rândul românului.
-Sf. Petru, lucrarea te va costa 25.000 de euro. Întrebat de ce așa de mult, românul i-a răspuns:
-10.000 de euro pentru tine, sfinția ta, 10.000 pentru mine și 5.000 de euro pentru rus care va face lucrarea.
