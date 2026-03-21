BANCUL ZILEI: Afacere pur românească

Primul, rusul a declarat că pentru construcția gardului, va costa 5.000 de euro. La care Sf, Petru l-a întrebat de ce?

-2.000 de euro pentru materiale și 3.000 pentru manoperă.

Al doilea, italianul i-a spus că lucrarea va costa 10.000 de euro. 2.000 pentru materiale, și 8.000 de euro manopera, pentru că sunt cei mai buni constructori.

A venit și rândul românului.

-Sf. Petru, lucrarea te va costa 25.000 de euro. Întrebat de ce așa de mult, românul i-a răspuns:

-10.000 de euro pentru tine, sfinția ta, 10.000 pentru mine și 5.000 de euro pentru rus care va face lucrarea.