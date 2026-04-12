BANCUL ZILEI: Ursul și vulpea au devenit prieteni

–Dar ce motiv am avea să-l batem? întreabă ursul, mai prostănac decât cumătra Vulpe.

– Uite cum facem”, zice vulpea. Îl întrebăm dacă are pălărie şi, dacă zice că are, îl batem. Dacă zice că n-are, tot îl batem. Zis şi făcut… Ursul şi vulpea îl bat pe Iepuraş până intră în spital. Dar Iepuraşul se face bine şi se hotărăşte să-i pândească pe cei doi bătăuşi. Îi surprinde vorbind:

–De data asta, ce motiv de bătaie mai avem? întrebă ursul.

–Îl întrebăm dacă are ţigări şi îl batem orice răspunde, zice vulpea.

Cum aude, Iepuraşul dă fuga la magazin, cumpără două pachete de ţigări şi se întoarce în pădure.

–Ai ţigări, Iepuraşule, urlă spre el ursul.

–Vrei cu filtru sau fără filtru, îi răspunde Iepuraşul, încrezător.

Ursul rămâne fără cuvinte, dar Vulpea imediat răspunde:

– Iepuraşule, văd că iar n-ai pălărie…