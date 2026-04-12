DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Ursul și vulpea au devenit prieteni
Data publicării: 06:04 12 Apr 2026

BANCUL ZILEI: Ursul și vulpea au devenit prieteni
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Într-o zi, ursul şi vulpea s-au împrietenit şi au devenit temuţi de toate animalele pădurii. Rămaşi fără adversari, cei doi au hotărât să se ia tot de Iepuraş.

–Dar ce motiv am avea să-l batem? întreabă ursul, mai prostănac decât cumătra Vulpe.

– Uite cum facem”, zice vulpea. Îl întrebăm dacă are pălărie şi, dacă zice că are, îl batem. Dacă zice că n-are, tot îl batem. Zis şi făcut… Ursul şi vulpea îl bat pe Iepuraş până intră în spital. Dar Iepuraşul se face bine şi se hotărăşte să-i pândească pe cei doi bătăuşi. Îi surprinde vorbind:

–De data asta, ce motiv de bătaie mai avem? întrebă ursul.

–Îl întrebăm dacă are ţigări şi îl batem orice răspunde, zice vulpea.

Cum aude, Iepuraşul dă fuga la magazin, cumpără două pachete de ţigări şi se întoarce în pădure.

–Ai ţigări, Iepuraşule, urlă spre el ursul.

–Vrei cu filtru sau fără filtru, îi răspunde Iepuraşul, încrezător.
Ursul rămâne fără cuvinte, dar Vulpea imediat răspunde:

– Iepuraşule, văd că iar n-ai pălărie…

Vezi și: BANCUL ZILEI: Rușinea la medic

Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Paşti pentru români
Publicat acum 37 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
Publicat acum 38 minute
Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Patriarhul Daniel: Această "Sărbătoare a Sărbătorilor" luminează şi orientează întreaga viaţă a Bisericii
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44. Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără acord
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 26 minute
BANCUL ZILEI: Ursul și vulpea au devenit prieteni
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44. Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără acord
Publicat acum 38 minute
Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Live Text/ Alegeri parlamentare Ungaria. Viktor Orban vs Peter Magyar. Cine va fi noul premier
Publicat acum 37 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
