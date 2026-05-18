BANCUL ZILEI: "Darul" berzelor

Bancul zilei. Trei berze se întâlnesc în zbor, întrebându-se una pe alta:
-Tu unde mergi?
-Merg la un cuplu, care de 10 ani încearcă să aibă un copil, acum le duc o fetiță!
-Frumos!
-Dar tu unde te duci?
-Merg la o doamnă care nu a avut niciodată copii. Îi duc acum un băiețel!
-E tare!
-Dar tu unde mergi, este întrebată cea de-a treia de cele două berze?
-Merg până aici, la mănăstire. Nu le duc niciodată nimic, dar îmi place să le bag în sperieți!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci