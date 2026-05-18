BANCUL ZILEI: "Darul" berzelor

-Tu unde mergi?

-Merg la un cuplu, care de 10 ani încearcă să aibă un copil, acum le duc o fetiță!

-Frumos!

-Dar tu unde te duci?

-Merg la o doamnă care nu a avut niciodată copii. Îi duc acum un băiețel!

-E tare!

-Dar tu unde mergi, este întrebată cea de-a treia de cele două berze?

-Merg până aici, la mănăstire. Nu le duc niciodată nimic, dar îmi place să le bag în sperieți!