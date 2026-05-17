BANCUL ZILEI. Examenul de conducere

-Fiecare să-și imagineze că se află pe un drum de munte și rulează pe un drum îngust cu 80 km/oră. În stânga e munte, în dreapta e prăpastie. Deodată, apar în față o tânără și o bătrână. Ce călcați?

-Bătrâna, că este păcat de tânără, răspunde primul.

-Fata, că ar mai avea șanse de supraviețuire, răspunde al doilea.

-Pe amândouă, că orice viraj este periculos, răspunde și al treilea.

-Sunteți toți picați, strigă instructorul. Frâna trebuie călcată, neisprăviților!