BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician

Se adună sătenii, la care politicianul îi întreabă ce probleme au la nivelul satului.

Primarul se plânge:

-Avem două mari probleme aici!

-Care?

-Prima este că avem un dispensar modern, dar nu avem medici!

Atunci, politicianul scoate telefonul mobil, și cu voca tere, vorbește să-l audă urbea. După câteva minute, închide telefonul și se adresează sătenilor:

-Rezolvat. De mâine dimineață aveți medic! Spuneți cea de-a două problemă:

-La noi în sat nu există semnal pentru telefonul mobil!