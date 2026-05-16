€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
Data publicării: 16 Mai 2026

BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
Autor: Crişan Andreescu

banc4_81953200
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Bancul zilei. Un politician merge cu echipele de televiziune într-un sat îndepărtat.

Se adună sătenii, la care politicianul îi întreabă ce probleme au la nivelul satului.

Primarul se plânge:

-Avem două mari probleme aici!

-Care?

-Prima este că avem un dispensar modern, dar nu avem medici!

Atunci, politicianul scoate telefonul mobil, și cu voca tere, vorbește să-l audă urbea. După câteva minute, închide telefonul și se adresează sătenilor:

-Rezolvat. De mâine dimineață aveți medic! Spuneți cea de-a două problemă:

-La noi în sat nu există semnal pentru telefonul mobil!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
LaudeMUN 2026 - O nouă ediție pentru dialogul democratic și diplomația internațională
Publicat acum 55 minute
Corneliu Ștefan: Investiții majore pentru dâmbovițeni
Publicat acum 1 ora si 6 minute
BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
Publicat acum 7 ore si 1 minut
Sfinxul și Babele, disputa continuă între județe: Prahova răspunde după ce Dâmbovița a strigat victorie: „Au fost şi sunt ai oraşului Buşteni”
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Bărbat urmărit internațional pentru trafic de cocaină, prins la Roman. Ar fi încercat să introducă în Regatul Unit 500 de kilograme de droguri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 6 minute
BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
Publicat acum 55 minute
Corneliu Ștefan: Investiții majore pentru dâmbovițeni
Publicat acum 36 minute
LaudeMUN 2026 - O nouă ediție pentru dialogul democratic și diplomația internațională
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close