BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician

Bancul zilei. Un politician merge cu echipele de televiziune într-un sat îndepărtat.
Se adună sătenii, la care politicianul îi întreabă ce probleme au la nivelul satului.
Primarul se plânge:
-Avem două mari probleme aici!
-Care?
-Prima este că avem un dispensar modern, dar nu avem medici!
Atunci, politicianul scoate telefonul mobil, și cu voca tere, vorbește să-l audă urbea. După câteva minute, închide telefonul și se adresează sătenilor:
-Rezolvat. De mâine dimineață aveți medic! Spuneți cea de-a două problemă:
-La noi în sat nu există semnal pentru telefonul mobil!
de Anca Murgoci