BANCUL ZILEI: Replica soției după căsătorie

-Acesta este domeniul meu, unde aici am să sădesc cartofi. Și a adormit.

A doua seară la fel, o mângâie și îi spune mieros:

-Aici voi sădi varză. Și adoarme din nou.

În a treia seară, înainte ca soțul să mai zcă ceva, soția îi spune:

-Auzi mă, agronomule, dacă în seara asta nu plantezi un morcov, să știi că eu voi da cămpul în arendă.