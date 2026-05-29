Familii de culoare din SUA dau în judecată Guvernul: Acuzații privind un vaccin experimental administrat bebelușilor în anii ’60

Familiile a doi bebeluşi de culoare, decedaţi în 1967 după ce au primit un vaccin experimental împotriva virusului sinciţial respirator (VSR), aflat la originea marii majorităţi a cazurilor de bronşiolită, au dat în judecată guvernul american, de la care solicită despăgubiri, au anunţat joi avocaţii lor, relatează AFP.

Agenţia americană pentru alimente şi medicamente (FDA) a autorizat în 2023 primele două vaccinuri dezvoltate împotriva VSR, principala cauză de spitalizare a bebeluşilor în Statele Unite, apoi alte două seruri similare.

Familiile lui Ross Otto Hambrick şi Victor Marcellus King, doi bebeluşi decedaţi în ianuarie 1967 la Washington, au dat în judecată guvernul american, potrivit unui comunicat transmis de unul dintre avocaţii lor, Ben Crump, implicat adeseori în procese intentate pentru violenţe poliţieneşti şi pentru discriminarea persoanelor de culoare.

Familiile au aflat abia după moartea celor doi bebeluşi că aceştia "făceau parte, în secret, dintre subiecţii unui experiment"

Familiile au aflat abia după moartea celor doi bebeluşi că aceştia "făceau parte, în secret, dintre subiecţii unui experiment cu un vaccin împotriva VSR în 1965-1966, fără ştirea şi fără consimţământul lor", potrivit unui comunicat al cabinetului de avocatură al lui Ben Crump.

Pe atunci în vârstă de două luni şi patru luni, bebeluşilor le-a fost administrată în iarna dintre anii 1965 şi 1966 o primă doză din "Lotul 100", o versiune extrem de concentrată şi, prin urmare periculoasă, a unui prim vaccin experimental, care nu a furnizat rezultatele scontate, fără ca părinţii lor să fie informaţi cu privire la riscurile implicate, potrivit plângerii depuse în instanţă.

Guvernul american, prin Institutul Naţional de Sănătate (NIH), "a selecţionat copiii cei mai vulnerabili pe care putea să-i găsească - bebeluşi de culoare din familii cu venituri mici - pentru a testa un vaccin periculos experimental, cunoscut sub numele de 'Lotul 100'", au afirmat avocaţii reclamanţilor în acelaşi comunicat.

Cercetarea medicală din Statele Unite

Potrivit plângerii, prelevările de ţesuturi realizate în urma autopsiilor celor doi bebeluşi câteva decenii mai târziu au contribuit la dezvoltarea vaccinurilor aprobate de FDA în 2023, care au generat miliarde de dolari, fără ca familiile acestora să fi primit vreo recunoaştere pentru rolul lor sau vreo despăgubire.

În consecinţă, avocaţii solicită în numele familiilor Hambrick şi King "recunoaşterea responsabilităţii totale a Guvernului Statelor Unite şi despăgubiri pentru pierderea incomensurabilă suferită de cele două familii de aproape 30 de ani".

"Cercetarea medicală din Statele Unite are în spate o lungă şi îngrijorătoare istorie rasială", reamintesc autorii plângerii, citând utilizarea a sute de bărbaţi de culoare pe post de cobai în timpul infamelor experimente privind sifilisul de la Tuskegee (1932-1972) sau cazul Henriettei Lacks.

Henrietta Lacks, o femeie afro-americană, a murit în 1951 la vârsta de 31 de ani din cauza unui cancer de col uterin în Spitalul Johns Hopkins din Baltimore. Celulele ei, prelevate fără ştirea sa în timpul tratamentului, au revoluţionat medicina modernă, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: OMS anunță primul pacient vindecat în epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo

