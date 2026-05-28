Germania și Spania se opun eliminării Huawei din rețeaua de telecomunicații a Uniunii Europene

Germania și Spania se opun planurilor Comisiei Europene de a exclude furnizorii chinezi de tehnologie din rețelele de telecomunicații din Uniunea Europeană, în cadrul noilor reguli de securitate cibernetică aflate în discuție la nivelul UE, potrivit unor surse apropiate negocierilor, citate de Bloomberg. Germania și Spania susțin că o astfel de măsură nu ar trebui impusă uniform la nivel european.

Germania și Spania și controlul național asupra rețelelor telecom

Oficialii din Germania și Spania insistă ca deciziile privind infrastructura telecom să rămână sub control național. Ei avertizează că o interdicție la nivelul Uniunii Europene împotriva Huawei Technologies și a altor furnizori chinezi ar putea declanșa reacții de represalii din partea Beijingului. În plus, aceștia consideră că o astfel de măsură ar putea majora costurile pentru dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale în Europa.

Poziția Comisiei Europene față de Huawei și ZTE

Comisia Europeană a încadrat companiile Huawei Technologies și ZTE drept „furnizori cu risc ridicat” pentru rețelele de telecomunicații și a recomandat statelor membre să le excludă din infrastructura de conectivitate. Deși deciziile privind rețelele sunt, în prezent, luate la nivel de stat, Bruxelles încearcă să își extindă competențele prin modificarea Legii europene privind securitatea cibernetică.

Noile prevederi ar urma să extindă testele de securitate, incluzând riscurile legate de influența statelor terțe și dependența de anumiți furnizori, iar recomandările Comisiei ar putea deveni obligatorii în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Între presiunile SUA și relația cu China

Guvernele europene, inclusiv Germania și Spania, sunt prinse între presiunile Statelor Unite și relațiile economice cu China, încercând să mențină un echilibru între avantajele comerciale și protejarea infrastructurii critice. Cancelarul german Friedrich Merz, care anterior a criticat dependența de China, a declarat anul acesta că își dorește consolidarea relațiilor economice dintre Germania și China.

În același timp, Uniunea Europeană analizează inclusiv posibilitatea suspendării temporare a unor sancțiuni împotriva unui furnizor chinez de semiconductori, pentru a ajuta industria auto.

Riscurile de securitate invocate în cazul Huawei

De-a lungul anilor, parlamentari și experți în securitate au avertizat că firmele chineze ar putea introduce „portițe ascunse” în echipamentele lor, care ar permite acces neautorizat la datele utilizatorilor europeni. Atât Huawei Technologies, cât și ZTE au respins aceste acuzații.

Un purtător de cuvânt al Huawei a afirmat că excluderea companiilor chineze pe criterii de origine „încalcă principiile fundamentale ale UE privind echitatea”.

Comisia Europeană a transmis că „Europa nu își poate permite să lase rețelele sale strategice expuse furnizorilor cu risc ridicat”. Estimările Bruxellesului arată că operatorii de telecomunicații ar trebui să cheltuiască între 3,4 și 4,3 miliarde de euro în următorii trei ani pentru a înlocui tehnologia provenită din China.

Spania a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai mari susținători ai consolidării relațiilor cu Beijing în interiorul Uniunii Europene. Premierul Pedro Sánchez a efectuat patru vizite la Beijing în ultimii patru ani, încercând să atragă investiții chineze în sectoare precum mașinile electrice și energia regenerabilă.

Germania și dezbaterile interne privind Huawei

În Germania, poziția este împărțită în interiorul coaliției de guvernare. Unele ministere susțin reducerea dependenței de China, în timp ce altele consideră această direcție o „bombă politică”.

Totuși, guvernul german a decis încă din 2024 eliminarea componentelor Huawei și ZTE din nucleul rețelelor 5G până la finalul acestui an, invocând motive de securitate națională.

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să se asigure că eventualele măsuri comerciale împotriva Chinei nu vor afecta exporturile europene către această piață.

Ea a explicat că, din perspectiva Germaniei ca stat exportator, există două obiective principale: combaterea concurenței neloiale, inclusiv în sectoare precum oțelul și feroaliajele, dar și menținerea accesului companiilor europene pe piețele externe, conform Bloomberg.

