Valul de căldură din Europa este „fără precedent și istoric”

Valul de căldură care afectează Franța și o mare parte a Europei este „complet fără precedent și istoric”, a declarat meteorologul Adrien Warnan de la Météo-France, notează Euronews. Temperaturile au ajuns la 35 de grade Celsius în apropiere de Londra și ar putea atinge 39 de grade în unele regiuni din Franța.

Britanicii se confruntă cu cea mai călduroasă lună mai înregistrată vreodată. „Ei bine, lucrez în bucătărie, așa că este îngrozitor”, spune Renata Stankeviciute, un bucătar originar din Lituania care locuiește în Anglia. La Paris, turiștii își adaptează programul de vizitare din cauza valului de căldură fără precedent.

„În prima parte a zilei, totul merge bine și este interesant. Dar apoi mă întorc la apartament și dorm, pentru că am nevoie de mai multă energie, fiindcă este foarte, foarte cald în această perioadă”, spune Sabina Ismailova, o turistă de 29 de ani din Ucraina.

Aproximativ 1.500 de persoane au murit din cauza căldurii în Anglia vara trecută, a anunțat autoritatea britanică pentru securitate sanitară.

Directorul pentru politici și comunicare al Institutului Grantham pentru Schimbări Climatice și Mediu din cadrul LSE spune că Marea Britanie va trebui să facă schimbări în locuințe și spații comerciale pentru a le face mai puțin periculoase: „Știm că temperaturile atinse ieri, care au fost de aproape 35 de grade la Londra, probabil au provocat moartea a sute de oameni în întreaga țară, persoane cu afecțiuni preexistente, în special boli respiratorii. Cei mai mulți mor în locuințe care se supraîncălzesc”.

Actualul val de căldură nu reprezintă o situație de urgență, a declarat ministrul francez al sănătății, Stéphanie Rist, însă aceasta a îndemnat populația să fie precaută și să respecte recomandările de siguranță.