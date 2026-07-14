Grevă generală în Sănătate, transport public, administrația locală și centrală-sindicatele pregătesc ”sincronizarea” protestelor pentru a bloca Legea salarizării

Sindicaliști ai Sanitas protestează în fața guvernului, București 3 iunie 2026. Inquam Photos / George Călin

Marile confederații sindicale se pregătesc să declanșeze conflicte de muncă în câteva sectoare cheie, astfel încât să poată intra în grevă generală în același timp cu sindicaliștii din Sănătate, pentru a bloca adoptarea Legii Salarizării. Polițiștii, la rândul lor, ar putea refuza să facă ore suplimentare.

Cartel Alfa, CNSLR Frăția, Meridian și Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR) urmează să stabilească până la mijlocul săptămânii viitoare calendarul acțiunilor de protest față de Legea salarizării unitare. Dacă se ajunge la un acord, nu va fi afectată doar activitatea din spitale, vor fi blocate și transportul public și activitatea din administrația locală sau centrală.

”În 20 iulie va avea loc o grevă de avertisment în Sănătate, a confirmat pentru DCNews președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu. Asta înseamnă că, după 48 de ore, odată ce a fost declanșat conflictul de muncă, va putea avea loc greva generală. Sănătatea e un domeniu critic, unde nu putem vorbi de întreruperea totală a activității, trebuie asigurate urgențele, a minimum 33% din activitate. Sperăm să participe însă și alte sectoare, unde greva generală înseamnă întreruperea totală a activității, cum sunt transportul public și administrația. Fie că se solidarizează cu protestul medicilor și asistenților, caz în care legea nu permite decât întreuperea activității pentru o zi, fie declanșează și dânșii conflict de muncă, săptămâna viitoare, fac grevă de avertisment și apoi pot sta în grevă cât este necesar”.

Scopul principal al protestelor sindicale este blocarea adoptării Legii Salarizării unitare. Proiectul, care va fi preluat de parlamentari PNL și USR, fiindcă guvernul demis nu mai are drept de inițiativă legislativă, ar trebui votat până în data de 15 august, ca să poată fi publicat în MO înainte de închiderea PNRR (31 august). Sindicatele vor încerca, deci, ca greva generală să aibă loc cât mai aproape de momentul dezbaterii parlamentare, adică în prima jumătate a lunii august. Sindicatele din Sănătate au anunțat inițial greva generală pentru 28 iulie, dar data protestului ar putea fi corelată cu acțiunile din celelalte sectoare și cu termenul dezbaterii parlamentare, dacă se cade de acord între confederații.

Și sindicatele polițiștilor iau în calcul proteste față de Legea Salarizării. ”Nu putem face grevă, a declarat Vasile Zelca, liderul SNPPC pentru DCNews, dar este posibil să refuzăm să facem ore suplimentare. Este forma de protest extrem pe care ne-o permite legea. Membrii noștri de sindicat vor refuza să facă ore suplimentare, iar în situația în care avem peste 20% din necesarul de personal neacoperit, asta înseamnă că vor fi afectate intervențiile, cercetarea la fața locului, alte activități ale Poliției. Proiectul Legii salarizării, însă, creează nemulțumiri mari și membrii noștri de sindicat trebuie să reacționeze, să își apere interesele, evident în condițiile legii”, a spus Vasile Zelca