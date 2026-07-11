Vești bune privind Autostrada Moldovei: Lucrările avansează, iar CNAIR urmărește deschiderea a 397 km până la sfârșitul anului

Foto: Agerpres

Lucrările pe Autostrada Moldovei (A7) avansează, iar șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat stadiul lucrărilor pe mai multe sectoare.

Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a anunțat că lucrările la Autostrada Moldovei (A7) avansează într-un ritm susținut, inclusiv la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău.

Potrivit acestuia, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 95% pe sectorul Adjud-Răcăciuni și a ajuns la aproximativ 80% pe lotul Răcăciuni-Bacău.

„Autostrada Moldovei (A7): evoluție bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău (km 83+548), în lungime de 1.215 m!

În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri.

În paralel, între Adjud și Răcăciuni se finalizează șanțurile de scurgere a apelor pluviale, parcările și se montează gardurile de protecție.

Pe toți cei 47 km ai șantierului, între Adjud și Bacău, antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.900 de muncitori și 400 de utilaje.

Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 95% pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni al lotului 2 și la aproximativ 80% pe lotul 3 (Răcăciuni - Bacău)”, a anunțat Cristian Pistol pe pagina de Facebook.



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Finanțarea este asigurată prin PNRR

Cristian Pistol a anunțat că loturile 2 și 3 ale Autostrăzii Moldovei (A7), cu o valoare totală de 4,18 miliarde de lei, sunt finanțate prin PNRR.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca până la sfârșitul anului să se poată circula pe 397 de kilometri de autostradă între București și Pașcani.

„Construcția loturilor 2 (Domnești Târg - Răcăciuni), în lungime de 38,78 km, și 3 (Răcăciuni – Bacău), în lungime de 21,52 km, are o valoare însumată de 4,18 miliarde lei (fără TVA).

Finanțarea pentru construcția acestor loturi (parte din A7 Focșani - Bacău) este asigurată prin PNRR.

Practic, obiectivul meu este ca anul acesta să se poată circula pe 397 km de autostradă de la București la Pașcani:

• A3 (București–Ploiești): 62 km,

• A7 (Ploiești–Pașcani): 319 km,

• Varianta Ocolitoare (VO) Bacău: 16 km”, a scris Cristian Pistol pe pagina de Facebook.

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