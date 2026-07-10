Albena și IRI Travel aduc spiritul Eurovision pe litoralul bulgăresc

DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, va concerta pe 16 august în stațiunea Albena.

Albena, una dintre cele mai apreciate stațiuni de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, și IRI Travel, principalul touroperator român specializat pe destinația Bulgaria și partener oficial al stațiunii pentru piața românească, promovează pe piața românească unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale verii: concertul extraordinar al artistei DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, care va avea loc pe 16 august 2026 în Albena.

Victoria obținută de DARA la Eurovision 2026 cu piesa „Bangaranga” a reprezentat primul succes din istoria Bulgariei la prestigiosul concurs european, transformând artista într-un adevărat fenomen regional și internațional. ”BEACH PARTY cu DARA – câștigătoarea Eurovision 2026”, concert care va avea loc pe plaja din Albena, va fi unul dintre cele mai importante evenimente ale sezonului estival de la Marea Neagră și va atrage turiști din Bulgaria, România și din alte țări europene.

„Albena este una dintre cele mai iubite destinații ale turiștilor români, iar organizarea concertului DARA reprezintă încă un argument pentru alegerea acestei stațiuni. Vorbim despre o combinație rară între vacanță, divertisment, natură și servicii turistice de calitate, la doar câteva ore de România. Acest eveniment va avea loc chiar în timpul minivacanței de Sfânta Maria, practic vârful sezonului estival, perioadă în care foarte mulți români aleg stațiunea Albena”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Albena – model unic de dezvoltare turistică în Europa

Albena este considerată una dintre cele mai verzi și mai bine organizate stațiuni de pe litoralul Mării Negre. După privatizarea din 1997, stațiunea a rămas administrată ca un singur resort integrat, fiind singura stațiune maritimă clasică de dimensiuni urbane din Europa aflată în proprietatea și administrarea unei singure companii.

Acest model unic permite dezvoltarea controlată a infrastructurii, menținerea unui nivel ridicat al serviciilor și protejarea mediului înconjurător. Politica de dezvoltare a stațiunii este bazată pe principiul „fără hoteluri noi”, pentru conservarea spațiilor verzi și a echilibrului natural.

Situată între mare și pădure, în imediata apropiere a Rezervației Baltata, Albena este recunoscută pentru aerul său bogat în aerosoli și pentru mediul natural excepțional. Stațiunea este înconjurată de păduri și zone verzi întinse, fiind una dintre cele mai ecologice destinații de vacanță din regiune.

De ce aleg românii Albena

Succesul Albenei pe piața românească se bazează pe o serie de avantaje competitive greu de egalat:

-plajă lată, curată și cu intrare foarte lină în mare, ideală pentru familiile cu copii;

-apă limpede și condiții excelente pentru înot;

-șezlonguri și umbrele gratuite pentru turiștii cazați în hotelurile participante;

-hoteluri moderne de 4 și 5 stele, numeroase unități oferind servicii Ultra All Inclusive;

-unul dintre cele mai dezvoltate concepte de turism sustenabil din Europa de Est;

-produse alimentare provenite din fermele, livezile și serele proprii ale complexului;

-fructe și legume proaspete recoltate zilnic;

-produse de patiserie și cofetărie realizate în laboratoare proprii;

-vinuri, băuturi și produse locale provenite din producția proprie;

-programe de divertisment și seri tematice organizate pe tot parcursul sezonului;

-aquapark modern, facilități medicale, farmacie și servicii de ambulanță dedicate turiștilor;

-infrastructură sportivă impresionantă, cu terenuri de tenis, fotbal, volei pe plajă și facilități pentru cantonamente și competiții internaționale.

România, piața externă numărul 1 pentru Albena

Datele din piață confirmă relația specială dintre Albena și turiștii români.

Potrivit datelor comunicate de IRI Travel și de reprezentanții stațiunii, rezervările early booking pentru sezonul 2026 au crescut cu aproximativ 40-45% față de anul precedent, semn al interesului tot mai mare pentru destinație.

România reprezintă cea mai importantă piață externă pentru Albena. În funcție de sezon, turiștii români generează între 35% și 45% din totalul turiștilor străini ai stațiunii, iar în anumite perioade ajung să reprezinte chiar 60-70% din totalul vizitatorilor.

Pe lângă România, Albena atrage turiști din Germania, Polonia, Cehia, Slovacia, țările baltice, Scandinavia, Marea Britanie și Bulgaria, consolidându-și poziția de resort internațional de referință pe litoralul Mării Negre.

Vara 2026: vacanță, natură și muzică de top

Concertul DARA din 16 august 2026 completează calendarul bogat de evenimente al stațiunii și reprezintă o oportunitate excelentă pentru turiștii români care aleg litoralul bulgăresc în această vară.

Prin asocierea cu unul dintre cele mai puternice nume ale muzicii europene ale momentului și prin investițiile constante în infrastructură, servicii și sustenabilitate, Albena își consolidează statutul de stațiune-fanion a litoralului bulgăresc și una dintre cele mai atractive destinații de vacanță pentru familiile din România.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.