IRI Travel și Hyatt Inclusive Collection, despre segmentul vacanțelor premium pe litoralul bulgăresc

Foto: Crișan Andreescu

IRI Travel, principalul touroperator specializat pe destinația Bulgaria, își consolidează colaborarea cu Hyatt Inclusive Collection Bulgaria, parte a prestigiosului grup hotelier internațional Hyatt.

În cadrul unei conferințe de presă, unde reprezentanții IRI Travel, Cristina și Lucian Bădârcea, alături de Diyana Zaykova, marketing manager Hyatt Bulgaria și Valia Valcheva, director of Sales & Marketing Hyatt Inclusive Collection, au prezentat ofertele lanțului hotelier Hyatt în cadrul unui parteneriat al agenției cu partenerul bulgar.

Parteneriatul vine într-un moment favorabil pentru piața turistică regională, Bulgaria continuând să fie una dintre cele mai apreciate destinații externe pentru turiștii români, datorită accesibilității, raportului excelent calitate-preț și investițiilor constante în infrastructura hotelieră.

„Turiștii români caută tot mai mult experiențe complete, servicii de calitate și hoteluri operate de branduri internaționale recunoscute. Hyatt Inclusive Collection reprezintă o garanție a standardelor ridicate de ospitalitate, iar Bulgaria oferă în continuare unul dintre cele mai competitive produse turistice din Europa pentru segmentul vacanțelor la mare”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

România reprezintă una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere pentru Hyatt Inclusive Collection Bulgaria. Evoluția pozitivă este susținută de accesibilitatea destinației, raportul excelent calitate-preț și parteneriatele solide dezvoltate pe piața românească.

Colaborarea strânsă cu touroperatorii, agențiile de turism și clienții corporate din România contribuie semnificativ la consolidarea prezenței brandurilor Hyatt pe litoralul bulgăresc. Reprezentanții companiei estimează că această tendință de creștere se va menține și în sezonul 2026, pe fondul interesului tot mai mare pentru vacanțe premium și experiențe all inclusive de calitate.

Un portofoliu puternic pe litoralul bulgăresc

Hyatt Inclusive Collection operează în Bulgaria un portofoliu de hoteluri situate în două dintre cele mai importante destinații de vacanță de la Marea Neagră – Sunny Beach și Obzor.

Portofoliul include:

Secrets Sunny Beach Resort & Spa – resort premium Adults Only (+18);

Alua Sunny Beach Resort & Spa;

AluaSoul Sunny Beach;

Alua Helios Bay;

AluaSun Helios Beach.

Aceste hoteluri oferă concepte adaptate familiilor, cuplurilor, grupurilor de prieteni, turiștilor individuali și segmentului premium, punând accent pe experiențe all inclusive moderne, servicii personalizate, wellness și gastronomie internațională.

Cristina și Lucian Bădârcea

Pogrivit reprezentantului IRI Travel, la un hotel de 5 stele, în sezon, la un hotel Hyatt, prețul pentru un sejur de cinci zile, all inclusive de persoană este de circa 800 de euro.

România – una dintre cele mai importante piețe pentru Hyatt Inclusive Collection Bulgaria

România reprezintă una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere pentru hotelurile Hyatt Inclusive Collection din Bulgaria.

În stațiunea Obzor, hotelul Alua Helios Bay și-a majorat ponderea turiștilor români de la aproximativ 5% în 2023 la circa 15% din rezervările actuale, în timp ce AluaSun Helios Beach a înregistrat o evoluție similară, de la 3% la aproximativ 15%.

În Sunny Beach, hotelul Alua Sunny Beach Resort & Spa și-a crescut ponderea pieței românești de la 23% în 2023 la 29% în 2025, confirmând interesul tot mai mare al românilor pentru vacanțe premium și servicii all inclusive de calitate.

Reprezentanții Hyatt Inclusive Collection apreciază că tendința de creștere va continua și în 2026, pe fondul dezvoltării continue a infrastructurii turistice și al colaborării strânse cu partenerii din România.

O nouă etapă pentru Alua Sunny Beach Resort & Spa

Un moment important al sezonului 2026 îl reprezintă rebrandingul hotelului Alua Sunny Beach Resort & Spa, implementat începând cu 15 iunie.

Procesul reflectă investițiile realizate în modernizare și integrarea completă în standardele Hyatt Inclusive Collection, cu accent pe experiențe îmbunătățite pentru oaspeți, servicii premium și o poziționare mai puternică pe piața regională.

Cu 597 de camere, șase piscine, plajă privată și facilități dedicate familiilor, resortul se numără printre cele mai mari și mai apreciate unități turistice de pe litoralul bulgăresc.

Creșterea segmentului Adults Only

Un segment aflat în plină dezvoltare este cel al vacanțelor Adults Only.

Hotelul Secrets Sunny Beach Resort & Spa, unul dintre cele mai exclusiviste resorturi de pe litoralul bulgăresc, raportează că turiștii români reprezintă deja între 8% și 10% din totalul oaspeților.

Specialiștii estimează că interesul pentru experiențe premium dedicate cuplurilor, wellness, spa și relaxării fără copii va continua să crească în următorii ani, oferind oportunități importante pentru extinderea sezonului turistic.

Bulgaria – destinație competitivă pe piața europeană

Litoralul bulgăresc continuă să atragă turiști printr-o combinație de avantaje greu de egalat:

-acces facil cu autoturismul din România;

-plaje largi și sezon estival extins;

-raport excelent calitate-preț;

-resorturi moderne operate de branduri internaționale;

-servicii all inclusive și ultra all inclusive la standarde ridicate;

-diversificarea ofertelor de divertisment și agrement.

Aceste atuuri permit Bulgariei să concureze cu succes cu destinații consacrate precum Grecia, Turcia, Spania sau Italia.

Hoteluri pregătite pentru evenimente internaționale

Hotelurile Hyatt Inclusive Collection Bulgaria și-au demonstrat capacitatea de organizare și prin găzduirea unor evenimente internaționale de amploare.

În 2025, grupul a fost implicat în organizarea startului unei etape a Giro d'Italia în Bulgaria, gestionând cazarea echipelor, logistica și serviciile dedicate participanților.

Totodată, hotelurile au susținut proiecte sociale și caritabile importante, inclusiv inițiative ale Fundației Stiliyan Petrov și evenimentul caritabil „Match of Hope”, confirmând implicarea activă în comunitate.

Despre Hyatt Inclusive Collection

Hyatt Inclusive Collection reunește unele dintre cele mai apreciate branduri all inclusive din lume, oferind experiențe premium pentru familii, cupluri și turiști exigenți. Portofoliul din Bulgaria include hoteluri situate în Sunny Beach și Obzor, două dintre cele mai importante destinații turistice de la Marea Neagră.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.

IRI Travel, despre importanța agențiilor de turism partenere



„Pentru noi, agenția de turism rămâne principalul consultant al turistului. Într-o piață extrem de aglomerată și dominată de volum mare de informații online, clientul are nevoie de recomandare, filtrare și siguranță. Modelul nostru B2B este construit pe parteneriat și pe ideea de specializare. Noi dezvoltăm produsul, negociem volume, construim relații solide cu hotelierii și oferim suport tehnologic și operațional, iar agențiile partenere oferă consultanță și relația directă cu turistul. Faptul că lucrăm cu peste 1.500 de agenții demonstrează că acest model funcționează foarte bine și în era digitală. De altfel, digitalizarea nu înseamnă eliminarea agenției de turism, ci eficientizarea ei”, a subliniat într-o intervenție anterioară Lucian Bădîrcea. (Foto: Crișan Andreescu)