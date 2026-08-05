Averse torențiale și vijelii în peste trei sferturi din țară, joi. Canicula continuă până duminică

Peste trei sferturi din țară se va afla, joi, sub o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, informează ANM.

În data de 6 august, în intervalul orar 12:00 - 21:00, în nordul și în centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, în intervale scurte de timp (între o oră și trei ore), cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse, de 30 - 50 l/mp.

ANM precizează că, pe durata zilei de joi, fenomene asociate instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului.

În același timp, în perioada 5 august, ora 10:00 - 9 august, ora 10:00, va fi vigoare o informare de val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale, în alternanță cu intervale de instabilitate atmosferică, în întreaga țară.

Astfel, miercuri, joi și vineri (5, 6 și 7 august), valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă (8 august) va scădea ca intensitate și se va restrânge către sud-vestul și sudul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Miercuri și joi, temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 31 de grade pe Litoral, și până la 40 - 41 de grade în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă, valorile termice vor marca o scădere treptată, în așa fel încât maxime de 36 - 38 de grade se vor mai înregistra în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20 - 26 de grade.

Conform prognozei de specialitate, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică miercuri (5 august), îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a țării, vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină.

Cantitățile de apă, prin acumulare în intervale scurte de timp (de până la trei ore) vor fi de 10 - 25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40 - 50 l/mp, potrivit ANM.