ANM: Atenționări Cod galben de vreme instabilă și vânt puternic în jumătate de țară, până marți seara

Sursa foto: Florin Răvdan

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări Cod galben de vreme instabilă și intensificări ale vântului, valabile până marți seara în mai multe zone din țară.

Înterval de valabilitate: 27 iulie, ora 12:00 – 27 iulie, ora 23:00, în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

De asemenea, în intervalul 27 iulie, ora 23:00 - 28 iulie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului, ce vizează areale din Carpații Meridionali și de Curbură și local Munții Apuseni, cu viteze de 70 - 80 km/h, iar la altitudini mari de peste 90 - 100 km/h. Intensificări ale vântului cu viteze la rafală, în general, de 45 - 50 km/h vor fi în primele ore ale intervalului și în nord-estul Moldovei.

Pe parcusul zilei de marți, între orele 10:00 - 20:00, un alt Cod galben de intensificări ale vântului va fi valabil în estul Moldovei, unde vitezele la rafală vor ajunge la 50 - 70 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură, la 70 - 90 km/h.

ANM precizează că vântul va sufla cu putere (viteze de 45 - 50 km/h) și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și în vestul Olteniei.