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Trenuri de noapte anulate până la sfârșitul lunii iulie

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 27 Iul 2026
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Cale ferată. Foto ilustrativ DC News

Au apărut noi modificări în circulația trenurilor CFR Călători.

O serie de modificări vor interveni în circulaţia trenurilor CFR Călători în noaptea de 30/31 iulie 2026, în intervalul orar 00:20 - 03:00, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă, a anunţat, luni, CFR Călători.

În vederea asigurării condiţiilor necesare desfăşurării lucrărilor efectuate de CFR SA, următoarele trenuri nu vor circula: R-M 7901 Bucureşti Nord (plecare 00:30) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă (sosire 00:51); R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord (sosire 00:57); R-M 7903 Bucureşti Nord (plecare 01:50) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă (sosire 02:11); R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord (sosire 01:37); R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord (sosire 02:57).

În schimb, vor circula pentru asigurarea traficului de călători: R-M 7961 Bucureşti Nord (plecare 00:30) - Aeroport Henri Coandă (sosire 00:58); R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) - Bucureşti Nord (sosire 01:12); R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) - Bucureşti Nord (sosire 02:12).

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă).

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trenuri anulate
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