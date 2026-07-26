Scandările rasiste au oprit meciul Dinamo - Craiova. Gelu Duminică: Nu e fotbal, e ură

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Sociologul Gelu Duminică a reacționat după comportamentul fanilor din timpul meciului Dinamo - Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 5-1, în etapa a doua din Superligă.

În minutul 35 al partidei a avut loc un incident grav. Steven Nsimba (30 de ani), atacantul formației din Bănie, i-a reclamat lui Istvan Kovacs că din tribune se aud scandări cu caracter rasist la adresa sa. Meciul a fost oprit temporar și a continuat doar după apelul făcut de crainicul stadionului către suporteri.

"A început campionatul de… rasism — pardon, fotbal. Iar LPF și FRF par, din nou, surprinse de ceea ce se întâmplă pe stadion, ca și cum ar fi primul sezon în care tribunele produc ostilitate.

Nu e nimic surprinzător. Galeriile funcționează ca spații de identitate colectivă, unde emoțiile intense, competiția și logica „noi versus ei” creează condiții perfecte pentru agresivitate ritualizată. Când instituțiile nu intervin consecvent, aceste norme devin parte din cultura tribunei.

Sigur, unii suporteri dinamoviști vor spune că „am ceva cu ei”. Dar ceea ce o parte din galerie reproduce de ani buni — scandări xenofobe, insulte rasiale, ostilitate performativă etc,. nu este rivalitate sportivă, ci ură. Practic, ajungi să dai cu tesla rasismului în jocul excelent al echipei pe care pretinzi că o susții.

În loc să întărească comunitatea, tribuna devine un spațiu unde se validează comportamente pe care societatea le condamnă.

Am mai spus-o de n ori: problema nu este „galeria X”, ci structura socială a fotbalului românesc: toleranță instituțională, sancțiunile simbolice, lipsă de educație sportivă, plus un climat social în care ostilitatea e normalizată. Când toate acestea se combină, rasismul devine un produs previzibil al sistemului", a scris Gelu Duminica, pe Facebook.

Steven Nsimba a declarat că a mai avut parte de astfel de reacții din partea fanilor dinamoviști, dar și din partea celor rapidiști, de fiecare dată la București.

„Nu este prima dată când se întâmplă aici, în București. S-a întâmplat și la ultimul joc cu ei, pe Arena Națională, s-a întâmplat și cu Rapid. Arbitrul nu a făcut nimic. Nu vreau să vorbesc despre asta.

Am mers la arbitru, i-am spus ce s-a întâmplat și nu i-a păsat. Nu pot face nimic în legătură cu asta”, a declarat atacantul oltenilor.