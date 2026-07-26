A treia dronă doborâtă de armata română. Chirieac: E o acţiune deliberată. Trebuie activat Articolul 4 din Tratatul NATO

Avioane de luptă F-16. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat ce ar trebui să facă statul român, mai ales preşedintele Nicuşor Dan, după ce o a treia dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al ţării noastre.

"Este un atac deliberat al Federaţiei Ruse împotriva României. Este clară situaţia, trebuie convocat NATO, invocat Articolul 4 privind consultările, iar răspunsul trebuie să fie internaţional. Nu în sensul de a ataca Federaţia Rusă, nu vorbim despre aşa ceva, ci de a apăra România şi flancul estic.

Noi nu ne-am pregătit cu ce aveam nevoie, cu sistemele antidronă, armata română nu a estimat corect necesitatea de a ne apăra după patru ani şi jumătate de război în Ucraina, iar acum este o acţiune deliberată şi sunt obiective de grad zero care trebuie protejate. Acum nu mă gândesc la altceva decât la Rafinăria Petromidia. Vă daţi seama dacă o astfel de dronă pică pe rafinărie. Ne putem aştepta la orice în perioada următoare", a transmis analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenţie telefonică la România TV.

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În condiţiile în care la Palatul Victoria avem un guvern interimar cu puteri limitate, Bogdan Chirieac a subliniat faptul că preşedintele Nicuşor Dan este cel care trebuie să acţioneze în acest moment.

"Convoacă armata, tu, preşedintele, că eşti singurul cu puteri depline. Mark Rutte (n.r. - şeful NATO) nu cred că e în concediu, cred că poate fi contactat. Foloseşte-l pe Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO. Ai ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti un om foarte capabil. Deci foloseşte mijloacele diplomatice", a subliniat Bogdan Chirieac.

Ce înseamnă activarea Articolului 4

Activarea Articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic înseamnă că un stat membru cere o întâlnire urgentă pentru consultări oficiale, având loc discuții între aliați și căutarea unui răspuns comun, fără a declanșa însă o acțiune militară automată.