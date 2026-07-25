Andreea Anchievici, despre culisele Campionatului de Beauty, la Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan

Mirela Vescan, realizatoarea emisiunii MI-TH Influencer, difuzată la DCNews și DCNewsTV, vă invită duminică, 26 iulie, de la ora 11:00, la o nouă ediție.

Cine sunt oamenii care transformă frumusețea într-o adevărată competiție? Andreea Anchievici, co-organizator al Campionatului Național de Beauty al României, vine la MI-TH Influencer pentru a dezvălui povești, provocări și culisele unui eveniment dedicat excelenței în beauty.

Urmăriți MI-TH Influencer, duminică, 26 iulie, de la ora 11:00, pe DCNews, DCNewsTV și pe paginile de YouTube și Facebook DCNews.