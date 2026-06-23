Evaluarea Națională și Bacalaureatul 2026. Cum îi ajutăm pe elevi să nu cedeze psihic. Diana Ioaneș, la Părinți Prezenți / video

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 23 mai, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi cu psihologul și psihoterapeutul Diana Ioaneș despre cum îi ajutăm pe elevi să nu cedeze psihic în perioada examenelor importante precum Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

Evaluarea Națională a început pe 22 iunie, cu proba la Limba și literatura română, iar examenul continuă pe 24 iunie cu Matematica. La câteva zile distanță, pe 29 iunie, încep și probele scrise ale examenului de Bacalaureat. Pentru sute de mii de elevi și părinți, urmează una dintre cele mai tensionate perioade din an.

Mulți adolescenți spun că presiunea nu vine doar din dificultatea examenelor. Vine și din teama de a dezamăgi.

În cabinetele consilierilor școlari ajung elevi epuizați, anxioși, lipsiți de motivație sau convinși că un rezultat slab le poate decide întreaga viață.

Discutăm astăzi despre stresul examenelor, despre burnout, tristețe, anxietate și lipsa de încredere în sine, dar și despre rolul părinților, profesorilor și consilierilor școlari în această perioadă sensibilă.

Vom vorbi și despre orientarea vocațională și despre un fenomen care ridică multe semne de întrebare pentru că invitata noastră de astăzi spune că aproape 40% dintre elevii de clasa a VIII-a ai colegiului în care activează nu au fost interesați să facă gratuit testul de orientare în carieră. Ce spune acest lucru despre relația adolescenților cu propriul viitor și cât de pregătiți sunt să ia decizii importante?

Invitata noastră este Diana Ioaneș, psiholog și psihoterapeut, implicată direct în sprijinirea elevilor și vom vorbi despre sănătatea emoțională a adolescenților înaintea examenelor, despre burnout și orientare vocațională, despre rolul părinților și al profesorilor, dar și despre diferența dintre stresul care mobilizează și stresul care distruge echilibrul psihic al elevului.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Elevii, sub presiune înainte de examenele din vară

Distresul îi blochează pe elevi înainte de examene

Burnout și epuizare emoțională la adolescenți

Tristețe, anxietate și lipsă de motivație în rândul elevilor

Părinții, între susținere și presiune

Examenele care stresează întreaga familie

Orientarea vocațională, decizii care pot schimba un adolescent

Adolescenții și frica de a alege greșit

Neîncrederea în sine îi sabotează pe mulți elevi

Un examen nu definește valoarea unui copil

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 23 iunie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

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